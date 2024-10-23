避險升溫台幣轉貶 「31」字頭收盤價成一日行情

受到美股下挫、日圓匯率貶值及中國大陸在福建平潭海域進行實彈射擊、避險情緒升溫等影響，新台幣匯率昨（22）日貶值7.3分，收在32.058元，前一天「31」字頭收盤價成一日行情，總成交量19.385億美元。

國際清算銀行（BIS）公布，9月新台幣實質匯率指數連三年半強過韓元實質匯率指數，不過差距已縮至半年來最低，代表韓國因匯率較弱取得的出口競爭力優勢正在縮減。

主要亞幣方面，星元實質匯率指數續寫歷史新高為「最強亞幣」；日圓實質匯率指數自谷底翻升，人民幣實質匯率指數則繼續躺平。

BIS公布，9月新台幣實質匯率指數96.5，連三月下滑並為逾五年新低；台灣主要貿易對手國貨幣韓元連兩月上升至94.8，為四個月高點。

新台幣實質匯率指數下滑、韓元實質匯率指數上升，兩國匯率指數差距縮至1.7，半年來最低，顯示韓國因為匯率較弱取得的出口競爭力優勢持續縮減。

另外，9月星元實質匯率指數連兩月上漲至116.8創歷史最高、為「最強亞幣」；日圓實質匯率指數則揮別7月歷史低點68.3、連兩升至73.8；人民幣實質匯率指數連三月維持在91.3。

央行指出，名目有效匯率指數是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，指數上漲，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值。

相較名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入了物價變動因素，指數上漲表示台灣出口報價競爭力減弱，原因包括新台幣匯率升值或物價上漲。