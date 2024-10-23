國泰金打造金融治安守護網

國泰金控（2882）暨子公司全力阻詐不遺餘力，昨（22）日再度與刑事局攜手出擊，由國泰金控總經理李長庚與刑事局局長周幼偉共同簽署「金融治安風險聯防合作意向書」，建立金融詐騙偵測模型，動員全集團資源守護逾1,500萬名客戶財產安全，期待公私協力拉起阻詐防線，打造「金融治安守護網」，全力防護台灣民眾資產。

根據刑事局「打詐儀錶板」數據顯示，今年9月全台詐騙受理案件就將近1.8萬件，當月民眾財損總額118.7億元，等同每天遭詐騙金額逾3.9億元。國泰金控繼2023年8月與刑事局簽署「金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書」進行資安情資交流後，金警合作再升級，啟動實作計畫，打造「金融治安守護網」，重點有三。

首先是數位通路異常偵測模型訓練，雙方利用風險建模方式提升偵測效益，推動全方位「資訊偵測網」，由國泰透過網路系統即時提供AI模型偵測各類數位登入異常警示資訊，讓刑事局能立即掌握最新情資，毋須等待產生實際金流，針對異常的金融數位行為監控即早攔阻，刑事局更可針對AI模型資訊準確度提供回饋及改進建議。

二是建立ATM防詐車手預警通報機制，針對可疑帳戶於ATM操作時進行即時通報，幫助警方迅速到場攔截車手，讓車手取款等同自投羅網；三是疑似涉詐境內帳戶預警機制，由刑事局定期提供「疑涉詐欺境內金融帳戶」名單，於帳戶註記，如民眾匯款至涉詐境內帳戶，將溫馨提醒並通知警員到場，國泰各子公司亦同步進行風險控管，避免出現漏網之魚。

國泰金控與刑事局期能透過本次合作再升級，協助警方提前防阻詐騙、降低打詐社會成本，為預防犯罪科學盡一份心力，也希望號召金融同業一起加入，全力守護台灣民眾資產。國泰金攜手集團子公司全面阻詐，近日發布「聯邦學習防詐實證計畫」成效，聯手中信、玉山及新光等同業，使用技術架構CaFe，透過金融科技創新園區聯合自主實證機制，上半年啟動為期五個月，成功驗證新技術的打詐成效。