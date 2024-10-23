兆豐金明年全面加薪3%

兆豐金控（2886）昨（22）日召開董事會，通過兆豐金控暨旗下所有子公司明年全面比照公務員加薪3%，兆豐金與兆豐銀將採齊頭式加薪3%作法，兆豐銀以外其他子公司由各公司視績效擬定加薪方案，兆豐金將於編列明年度預算時根據昨天董事會決議納入加薪相關人事費用，且兆豐銀加薪不受今年獲利衰退與否影響。

兆豐金暨兆豐銀董事長董瑞斌21日當選銀行公會理事長，即表示公股行庫應該都會比照公務人員明年加薪，昨天兆豐金即帶頭，率先於金控董事會通過明年集團企業比照公務員加薪3%決議，預計年底前各公股金控、銀行都將召開董事會通過明年加薪。

不過，兆豐金自結前三季累計稅後純益293.21億元，續創新高，累計每股稅後純益（EPS）1.98元，但子公司兆豐銀的前三季累計稅後純益250.92億元，仍比去年同期處於些微衰退，是否會影響兆豐銀比照加薪3%？

據悉，董瑞斌已經在內部表明，為維持人才競爭力並減緩資深人力提早退休、流失人才過速，因此希望兆豐銀薪資維持競爭力，加上今年來累計獲利雖仍下滑，但主要因為改善資產品質、積極增加提存備抵呆帳，以及資本市場波動影響，因此董瑞斌對內部表示不會因為增提備抵、改善資產品質，而影響兆豐銀員工加薪比照公務員3%。