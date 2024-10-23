快訊

民進黨部直播遭「客訴」點名吳崢、王義川 賴清德語帶不悅訓斥

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐金明年全面加薪3%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

兆豐金控（2886）昨（22）日召開董事會，通過兆豐金控暨旗下所有子公司明年全面比照公務員加薪3%，兆豐金與兆豐銀將採齊頭式加薪3%作法，兆豐銀以外其他子公司由各公司視績效擬定加薪方案，兆豐金將於編列明年度預算時根據昨天董事會決議納入加薪相關人事費用，且兆豐銀加薪不受今年獲利衰退與否影響。

兆豐金暨兆豐銀董事長董瑞斌21日當選銀行公會理事長，即表示公股行庫應該都會比照公務人員明年加薪，昨天兆豐金即帶頭，率先於金控董事會通過明年集團企業比照公務員加薪3%決議，預計年底前各公股金控、銀行都將召開董事會通過明年加薪。

不過，兆豐金自結前三季累計稅後純益293.21億元，續創新高，累計每股稅後純益（EPS）1.98元，但子公司兆豐銀的前三季累計稅後純益250.92億元，仍比去年同期處於些微衰退，是否會影響兆豐銀比照加薪3%？

據悉，董瑞斌已經在內部表明，為維持人才競爭力並減緩資深人力提早退休、流失人才過速，因此希望兆豐銀薪資維持競爭力，加上今年來累計獲利雖仍下滑，但主要因為改善資產品質、積極增加提存備抵呆帳，以及資本市場波動影響，因此董瑞斌對內部表示不會因為增提備抵、改善資產品質，而影響兆豐銀員工加薪比照公務員3%。

兆豐金控 兆豐銀 加薪

延伸閱讀

飯店搶員工 隱形福利超誘人 這家酒店祭全球100多家一年免費住18晚

兆豐金董事長出線 董瑞斌掌銀行公會

郵差工會要求追溯加薪、新郵車有空調 郵政總局點頭了

導師、行政、特教加給凍漲 軍公教調薪…基層師加不到2千

相關新聞

推動亞洲資產管理中心 金管會將開放台版TISA助陣

金管會主委彭金隆將在週四赴立法院財委會進行推動亞洲資產管理中心成立，以及協助金融科技和新創產業籌資的專案報告，其中金融業...

美元再展強勢格局 新台幣隨亞幣走貶收32.088元

美元指數強勢上漲，亞幣倒成一片，加上台股下挫，新台幣跟著腳軟，今天收盤收32.088元，貶值3分，匯價連2跌，台北及元太...

3銀行信用卡權益大縮水卡友喊剪卡 「這家」砍最兇

近期三家銀行悄悄更改信用卡權益，讓大批卡友怒喊必須剪卡。影響最大的是，擁有破百萬張卡友、被稱為神卡的台新GoGo卡，今年...

獨家／台股名師傳異動 陳奕光將接富邦投顧董座

投顧圈出現高層人事異動，台股投資人每天都會在報章電視看到的第一金投顧董事長陳奕光將轉換跑道。市場傳出，富邦重金禮聘，陳奕...

新台幣開盤貶1.2分 為32.07元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.07元開盤，貶1.2分

惠譽信評：台灣壽險業者直面資本制度與會計規則新挑戰

惠譽信評表示，在主管機關的各項過渡措施下，台灣壽險業者將繼續優化其業務組合及投資策略、發行具資本性質的債券，同時，應對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。