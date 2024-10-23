15銀行不動產放款落警戒區

據金管會截至9月底統計，有六家銀行不動產放款占比落在28%至29%警戒紅區，家數是近兩年新高，另九家落在27%至28%警戒黃區，總計15家銀行不動產放款占比列警戒區，其中有六家全是行庫、占了四成，房貸「緊」報未除，民眾買房貸款仍需注意。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以9月底個別銀行家數來看，逾27%者有15家，已連兩個月與2023年11月當月家數拉齊，其中九家銀行占比落在27%至28%警戒黃區、月減兩家，另六家銀行落在28%至29%警戒紅區、月增三家，但沒有超過29%者。

此舉顯示，9月有部分銀行房貸水位走揚，使銀行從「黃區」轉「紅區」家數多了三家。據金管會掌握，落在警戒黃區、紅區者，都各有三家行庫，總計六家行庫不動產都已瀕臨滿水位。

9月底整體國銀不動產放款比率是26.82%，月增0.18個百分點，是近兩年高點。