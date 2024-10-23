台新壽副董 吳昕豪接任

台新金（2887）啟動接班新布局，台新金控昨（22）日晚間代子公司台新人壽發布重大訊息，台新金董事長吳東亮次子吳昕豪接任台新人壽副董事長，全方位參與台新金事業版圖。吳昕豪現為台新銀行、人壽董事、台新金副總、台新育樂董事。

今年37歲的吳昕豪為吳東亮次子，擁有波士頓大學經濟學學士、日本早稻田大學企業管理碩士學位，早年曾進入台灣花旗銀行財務部、南山人壽投資部，學習金融交易，2014年也曾以新光吳家控股公司進賢投資法人代表身分，進入新光金、新壽擔任董事，後續也曾擔任新光產險董事，因此對新光吳家產業並不陌生。

吳昕豪自2019年進入台新金控，跟在台新金總經理林維俊、財務長賴昭吟身邊學習，擔任特助，父親吳東亮也有計畫地安排他在各部門歷練，包含銀行、證券、壽險等，累積接班實力，現職為台新銀行、人壽董事、台新金副總，而其更於2023年親自操盤，收購台啤英熊隊，據了解，吳昕豪看好金融業結合運動產業的未來發展，且通過籃球可打進年輕人生活圈，背後還可結合簽帳信用卡、數位存款帳戶Richart、理財等相關活動，進而建立對台新金控的認同感，他也在事後接下台新育樂董事。

如今吳昕豪接任台新人壽副董，深耕壽險事業，由於台新人壽與新光人壽預計於2026年合併，並接軌ICS與IFRS 17，且兩家公司系統也需完成整合，預估合併後人壽子公司將貢獻金控約五成獲利，若能順利接軌並完成合併案，將成為吳昕豪未來在接班布局上一大助力。

另外，台新人壽昨日公告擬參與鑽石生技旗下兩家子公司鑽石一號及鑽石高新現金增資，預計各投資金額不超過2.9億元，截至目前為止，台新人壽約持有鑽石一號5.8%股份、持有鑽石高新約5.8%股份。

鑽石一號、鑽石高新為創投基金，預計規模為各50億至80億元，將由鑽石生技投資公司負責管理投資事宜，投資領域以生技醫療技術與產品為主，投資區域以美國及台灣為主，亦可能投資於其他具投資機會的國家，對台灣投資金額原則上不低於20%。另外，鑽石一號將著重於投資處於擴充期及成長期之生技醫療產業，鑽石高新則將著重於投資生技醫療技術與產品處於中晚期之公司。