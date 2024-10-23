保費入不敷出 金管會緊盯…監控三個月現金流

美國維持利率高位，台幣趨貶值等兩大利空，讓保戶資金撤守保單，使整體壽險業從2023年至今，已近兩年保費陷入「入不敷出」窘境，金管會已要求壽險業監控現金流量，監控期需推展到預估未來三個月等五大措施，緊盯壽險業流動性。

金管會官員昨（22）日說，壽險業需按月填報「現金流動評估表」，並預估未來三個月現金流量，一定要「流入大於流出」，這流入不僅是保費收入，還包括投資孳息、賣股債、約當現金部位，甚至是增資、發債等都計入，就目前來看，各壽險業流動性無虞。

近年壽險保費淨流入、流出情形

據立法院2025年預算評估報告，提及壽險業者從2018年到2023年這六年期間，總保費收入逐年遞減，但總保費給付卻逐年增加（除2021年外），到2023年總保費終陷入「入不敷出」窘境。

「入不敷出」是指總保費給付（如滿期金、解約金等支出）大於總保費收入。據金管會統計，2023年全年收支相抵後，保費淨流出高達2,174.7億元，2024年6月底，保費淨流出仍有1,936億元。

若以總保費給付占總保費收入比率來看，2024年6月底是117.08%，年增15.66個百分點，顯示保費淨流出持續惡化。

金管會官員指出，近年總保費給付大增，多來自「解約」，關鍵主因是美國維持高息、及台幣對美元貶值，加上國際金融市場波動、投資前景不明，讓保戶將資金轉往高息定存、或高息債券，衝擊壽險業流動性。

金管會近年已提出五大強化資金流動措施，一、調升責任準備金利率，降低保費，有助業者挹注保費收入，二、實施「利率型保單宣告平穩機制」，增加平穩結餘機制，當保戶想解約時，可用過去「結餘」拉高宣告利率，降低解約率，這兩措施有助壽險業新錢流入、減少解約。

三、修正外匯準備金機制，讓業者可減少避險支出，減少現金流出，四、開放壽險業做國內外公司債、金融債的債券附條件交易，讓業者可先拿到一筆資金供調度，這兩項措施則有助緩解業者「缺現金」壓力。

最後，金管會要求壽險業需按月填報「現金流動評估表」，監控期間推展預估到未來三個月，例如10月報表，就需預估未來三個月，到明年1月的現金流動量，一定要維持「流入大於流出」。

透過監控報表有兩大效果，一、各公司可依此預估未來三個月現金流量，即時做調整，強化業者流動性管理能力，二、按月填報，有利金管會掌控整體壽險流動性狀況。