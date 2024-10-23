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富邦壽搶進太陽能電廠 換股參與設立星耀控股

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

為持續拓展再生能源領域及相關輔助事業，支持政府能源轉型目標，富邦人壽昨（22）日經董事會決議，擬以星耀能源股份抵充出資，與星耀投資控股進行股份轉換，交易後取得星耀控股的股份、星耀能源成為星耀控股100%持股的子公司，星耀控股將作為未來公開發行主體，交易總金額為24億元。

富邦人壽昨天也公告，擬參與設立星耀二號能源公司，投資總金額不超過11億元。

富邦人壽表示，依照「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」相關規定，擬以星耀能源公司的股份抵充出資，與星耀投資控股（暫名）進行股份轉換，此案必須報經主管機關核准後始得辦理投資。

富邦人壽指出，星耀能源專注於投資台灣太陽能電廠，現已併網容量約359MW，已上線案場的營運績效良好，發電達成率均高於100%，在大型案場陸續完成併網下，近年營運表現已逐漸顯現，為支持星耀能源擴大經營，透過產業鏈垂直整合與水平擴張，成為淨零方案完全供應商，啟動資本架構重組，擬新設星耀控股，並以其做為未來公開發行主體。

政府積極推動再生能源政策，於相關法令的修訂以及透過各項配套措施，鼓勵民間企業不論是投資興建或者採購綠電等方式投入再生能源領域。

富邦人壽響應政府推動再生能源政策，本次參與發起設立星耀控股，即著眼於支持政府鼓勵長期資金投入至再生能源領域，亦考量此為長期穩定收益型的投資標的，期望為股東創造長期穩定的收益。

再生能源 富邦人壽

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