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國壽砸273億 投資沃旭能源大彰化西北離岸風電

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰人壽示意圖。 國泰人壽／提供
國泰人壽示意圖。 國泰人壽／提供

壽險龍頭國泰人壽昨（22）日宣布取得金管會核准函，參與投資沃旭能源大彰化西北離岸風電，與國泰電業將共同取得風電50%股權，交易金額不超過273.2億元；國泰金與國泰人壽高層表示，該案投報率高於太陽能光電、可創造長期穩定收益，且有利接軌IFRS 17的資產管理需求。

國壽高層表示，「這是非常大的投資項目，同時也是保險業首次入股離岸風電、寫下新的里程碑。」國泰集團將持續響應國家重要能源政策，鼓勵壽險資金投入國內公共建設的政策目標，實踐國泰集團的永續承諾。

國泰人壽再生能源投資概況
國泰人壽再生能源投資概況

國泰金指出，再生能源案場多具有與台電或銀行認可債信良好企業簽訂的長期購售電合約，具有長期穩定現金流特性，為保險業投資良好標的。

另外，擁有充足綠電資產，可讓國泰集團未來在綠電供需環節上，扮演「綠房東」的重要角色，進一步提升金融服務。

國壽指出，國泰風能為國泰人壽持股99%、國泰電業持股1%間接持有的子公司，將收購大彰化西北控股50%的普通及特別股、大彰化西北控股及大彰化西北離岸風力發電兩公司的50%股東往來債權。

國泰人壽與國泰電業擬就各自持股比例出資，交易金額不超過273.2億元，並依各投資人的持股比例支應未來大彰化西北案場資金需求，該案交易相關合約尚待簽訂，重大交易先決條件預計包括相關政府許可、完成融資條件等。

國泰人壽昨天取得金管會保險局核准投資本案，後續擬增資國泰風能控股990萬元至持股99%，國泰電業於國泰風能控股持股將稀釋至1%。

完成增資後，國泰風能控股的全資子公司國泰風能將與沃旭能源及融資銀行團簽訂包括股權買賣合約在內的本案主要契約，待相關交易先決條件滿足後與沃旭能源進行股權交割。

國泰人壽 離岸風電

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