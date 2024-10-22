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立委促百億元投資金融科技 國發基金：最快年底前上路

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
關於金融科技也納入百億元投資方案一事，國發基金指出，國發基金將依產業創新條例，協助各中央目的事業主管機關辦理有關計畫的投資。 聯合報系資料照
關於金融科技也納入百億元投資方案一事，國發基金指出，國發基金將依產業創新條例，協助各中央目的事業主管機關辦理有關計畫的投資。 聯合報系資料照

針對行政院長卓榮泰回應立委提出希望行政院能夠考慮推動金融科技百億元投資方案一事，國發基金今（22）日表示，若金管會有規畫並提案、且儘速完成送件，國發基金就會依程序進行審議。

關於金融科技也納入百億元投資方案一事，國發基金指出，國發基金將依產業創新條例，協助各中央目的事業主管機關辦理有關計畫的投資。

國發基金說明，國發基金是依「產業創新條例」設立，旨在加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展。為配合推動產業政策發展，國發基金匡列資金協助各中央目的事業主管機關為推動國內不同產業創新發展辦理相關計畫，並委由各所屬部會執行。

國發基金還提到，金融科技產業主管機關若有加速該產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展投資計畫，可就該投資計畫的執行規畫，包含案源開發、投資前評估、投資審議、投資後管理、退場機制等，與現行各投資方案的差異性及必要性及需要國發基金提供協助等，備妥相關資料後向國發基金提出申請，一旦成案，國發基金就會依程序進行審議。

賴政府上任至今，由國發基金投資的百億元投資方案，已有環境部的綠色成長基金、文化部的國內文化創意產業基金、還有智慧健康基金，以及數發部的AI生態系發展基金，若金融科技也納入，將是五箭齊發。

國發基金 金融科技

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