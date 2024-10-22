金管會2025年擬增設金融市場發展與創新處

根據立法院預算中心報告，為推進金融科技發展，金管會暫定於2025年增設「金融市場發展與創新處」；另一方面，隨金管會納管虛擬資產業，金管會檢查局預計今年第4季再度對虛擬資產業者辦理防制洗錢專案金檢。

根據立法院預算中心出具金管會及所屬2025年度單位預算評估報告，金管會為落實金融科技發展、永續金融模範及亞洲資產管理中心等政策，暫定於2025年增設「金融市場發展與創新處」。

報告顯示，金管會今年8月5日獲行政院核復同意請增員額需求，並於今年8月底將處務規程及編制表修正案報行政院，亦針對人員增補招聘、法規條文、預算編列、辦公場所配置、資訊設備等相關事宜進行規劃。

因應設置「金融市場發展與創新處」所需，金管會於2025年度金管會單位預算及金融監督管理基金分別編列新台幣2101.2萬元及1788.7萬元，共計3889.9萬元，主要為人事相關費用、室內裝修及辦公用品及設備採購等。

另一方面，報告顯示，金管會檢查局2023年對4家大型虛擬資產業者防制洗錢及打擊資恐作業進行專案金檢，金管會已按違失情形開罰其中2家業者，另有1家業者處分，金管會正依行政程序辦理中。

檢查局預計於今年第4季對虛擬資產業者辦理防制洗錢專案金檢，未來將配合金管會對虛擬資產業者法規增訂情形，適時調整檢查範圍及重點。

金管會檢查局2025年度預算案金融機構檢查計畫編列2967.8萬元，為辦理金融機構、提供虛擬資產服務事業或人員防制洗錢及打擊資恐檢查、缺失改善情形追蹤及所報內部稽核報告處理等所需經費。