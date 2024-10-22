幣商注意！金管會再鎖定6家專案金檢 去年還有2家等挨罰

虛擬資產業者（VASP）注意了。金管會預計將在今年第4季，再對VASP業者做防制洗錢的專案檢查。據了解，今年第4季將鎖定6家VASP做專案金檢，較去年4家還多；而去年金檢4家都被查出缺失，恐將懲處。

據金管會公告，去年金檢的4家中，ACE王牌交易所因有洗錢防制缺失，已挨罰152萬元最高，幣錸（Rybit）則違反洗錢防制及個資保護，也挨罰102萬元，其他兩家處分案，也料在近期出爐。

金管會是在2022年鎖定4家VASP做專案金檢，這4家VASP業者的交易量及保管客戶資產規模，都逾2023年度整體25家的95%，主因是這4家是提供純線上交易服務，也提供客戶保管虛擬資產，便利性高、業務範圍也較大。

據金管會金檢結果，這4家VASP有四大缺失，1.未確實徵提資料辨識及驗證客戶身分，即核准客戶註冊。

2.客戶風險等級評估、定期審查及可疑交易調查相關內規也不完善，或者未落實執行。

3.未依洗錢防治等相關規定，對高風險客戶辦理定期審查。4.所定交易監控態樣或交易門檻值欠妥，或未確實辦理可疑交易調查。檢查局已將查核報告送到證期局，日前裁罰兩家後，一家正在行政程序中，處分案隨時出爐。

2024年第4季則將再鎖定六家做專案金檢，官員說，因目前有申報法遵聲明有25家，希望大型VASP業者都可以查一次。

主要檢查重點包括洗錢防制、法遵、風險管理、資通安全管理及金融消費者保護等，未來也會配合對VASP法規增訂狀況去調整檢查範圍和重點。