聽新聞
0:00 / 0:00
幣商注意！金管會再鎖定6家專案金檢 去年還有2家等挨罰
虛擬資產業者（VASP）注意了。金管會預計將在今年第4季，再對VASP業者做防制洗錢的專案檢查。據了解，今年第4季將鎖定6家VASP做專案金檢，較去年4家還多；而去年金檢4家都被查出缺失，恐將懲處。
據金管會公告，去年金檢的4家中，ACE王牌交易所因有洗錢防制缺失，已挨罰152萬元最高，幣錸（Rybit）則違反洗錢防制及個資保護，也挨罰102萬元，其他兩家處分案，也料在近期出爐。
金管會是在2022年鎖定4家VASP做專案金檢，這4家VASP業者的交易量及保管客戶資產規模，都逾2023年度整體25家的95%，主因是這4家是提供純線上交易服務，也提供客戶保管虛擬資產，便利性高、業務範圍也較大。
據金管會金檢結果，這4家VASP有四大缺失，1.未確實徵提資料辨識及驗證客戶身分，即核准客戶註冊。
2.客戶風險等級評估、定期審查及可疑交易調查相關內規也不完善，或者未落實執行。
3.未依洗錢防治等相關規定，對高風險客戶辦理定期審查。4.所定交易監控態樣或交易門檻值欠妥，或未確實辦理可疑交易調查。檢查局已將查核報告送到證期局，日前裁罰兩家後，一家正在行政程序中，處分案隨時出爐。
2024年第4季則將再鎖定六家做專案金檢，官員說，因目前有申報法遵聲明有25家，希望大型VASP業者都可以查一次。
主要檢查重點包括洗錢防制、法遵、風險管理、資通安全管理及金融消費者保護等，未來也會配合對VASP法規增訂狀況去調整檢查範圍和重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言