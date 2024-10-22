錢荒未解…6銀行不動產放款比逾28%「警戒紅區」 半數是大行庫

據金管會截至9月底統計，有6家銀行不動產放款占比落在28~29%警戒紅區，家數是近兩年新高，另9家落在27~28%警戒黃區，總計15家銀行不動產放款占比列警戒區，其中有6家全是行庫、占了四成，房貸「緊」報未除，民眾買房貸款仍需注意。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

以9月底個別銀行家數來看，逾27%者有15家，已連兩個月與2023年11月當月家數拉齊，其中9家銀行占比落在27~28%警戒黃區、月減兩家，另6家銀行落在28~29%警戒紅區、月增三家，但沒有超過29%者。

此舉顯示，9月有部分銀行房貸水位走揚，使銀行從「黃區」轉「紅區」家數多了三家。據金管會掌握，落在警戒黃區、紅區者，都各有三家行庫，總計六家行庫不動產都已瀕臨滿水位。

9月底整體國銀不動產放款比率是26.82%，月增0.18個百分點，是近兩年高點。前次高點是2022年9月的26.92%。

銀行局主秘王允中說，9月底國銀不動產放款餘額15.03兆元，月增0.87%，總存款加金融債餘額56.03兆元，月增0.14%，分子放款增幅遠大於分母，自然拉升整體不動產放款比率。

9月國銀不動產放款，月增1,300億元或0.87%，有兩大原因，一、民眾購屋需求和建案完工交屋增加，二、8月適逢民俗月，交屋遞延到9月，使9月放款增加。

金管會統計顯示，9月底象徵房市買氣的購屋住宅貸款餘額是10兆8,046億元，象徵建商推案信心地融餘額3兆8,222億元，合計14兆6,268億元，月增1,451億元是史上第三大，年增9.76%則寫逾兩年來新高紀錄。

銀行主管說，房貸與建融持續走揚，有三大主因，一、各銀行對「已准未撥」核貸案，陸續消化撥款，二、建案完工交屋潮未歇，三、建融增加則是都更危老資金動撥。

該主管說，因各銀行要陸續消化舊案，使各銀行不動產放款到年底前，都有機會「先走高」，到明年才會趨緩。