接班布局重頭戲！吳東亮次子 37歲吳昕豪將接台新人壽副董

台新金控董事長吳東亮進行接班佈局。台新金控今天晚間公告，目前擔任台新銀行董事的台新金董事長吳東亮次子吳昕豪，將接任台新人壽副董事長一職，全方位參與台新金事業版圖。

這項高層人事布局，也可說是為台新金控和新光金控合併之後的人事佈局揭開序幕，雖然台新人壽與新光人壽在2026年才會合併，但一旦完成兩家金控的合併之後，新光人壽和台新人壽之間就會開始彼此磨合，除了台新金控總經理林維俊本身也擔任台新人壽董事長之外，吳昕豪身為大家長吳東亮的兒子出任副董事長，更能夠直接在第一線了解兩家人壽公司彼此摩合的狀況，同時也能夠作為另一個直接向大股東溝通重要的橋樑，尤其是未來人壽將貢獻超過五成的獲利，這項人事的安排也顯示吳東亮對人壽的重視。

現年37歲的吳昕豪為波士頓大學經濟學學士、日本早稻田大學企業管理碩士，他在2019年進入台新金控，由他陸續的接下台新銀行、人壽董事、台新金副總，2023年再接台新育樂董事，吳東亮安排他完整的參與整個台新金控事業版塊的用心良苦由此可見。