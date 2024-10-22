彭金隆周四立院備詢 金管會檢察局Q4將辦虛擬資產VASP專案金檢

金管會主委彭金隆將在周四前往立法院財政委員會備詢，根據金管會的114年度預算書報告，已明確指出，檢察局將在今年第四季進行虛擬資產VASP業者的專案金檢，未來將配合VASP法規增訂情形適時調整檢查範圍及重點。

報告中也指出，檢查局114年度預算案「金融機構檢查」計畫編列 2967萬8千元，其中VASP即為重點，並規劃對其辦理防制洗錢相關檢查，代表明年這也會是金檢重點。

據金管會提供資料，檢查局業於112年對4家VASP業者之防制洗錢及打擊資恐作業進行專案檢查，該4家受檢的VASP業者交易量及保管客戶資產量佔25家VASP業者的95%，另外截至今年8月5日止，其中已出具檢查報告的3家VASP業者存有未確實徵提資料辨識及驗證客戶身分、相關內規未臻完善或未確實執行、未對高風險客戶辦理定期審查等缺失，已按其違失情形核處其中2家業者罰鍰。

金管會也就金融消費評議中心所受理申訴暨評議案件爭議類型綜合分析，成長幅度最高者為信用卡消費款代償、結清或爭議款爭議，統計顯示，於112年申訴暨評議案件數與108年數額相比，約增加4倍，113年截至6月底止，其申訴及評議案件合計數為740件，為同期間銀行業最常見的爭議類型，占比達36.83%，多和詐騙有關，金融消費評議中心已透過各類宣導以提升民眾識詐及防詐意識，銀行局也將中心所受理銀行業金融消費爭議情形納入「銀行業公平待客原則評核作業」評核範圍。