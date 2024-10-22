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新新併員工安置計畫 協商前首次三方見面會24日登場

中央社／ 台北22日電
為爭取新新併順利完成，台新金及新光金出面聯繫工會，在三方正式協商前，已敲定首次見面會於24日舉行。本報資料照片。
為爭取新新併順利完成，台新金及新光金出面聯繫工會，在三方正式協商前，已敲定首次見面會於24日舉行。本報資料照片。

新光銀行工會日前向金管會陳情，希望督促資方與工會實質協商安置計畫，為爭取新新併順利完成，台新金新光金出面聯繫工會，在三方正式協商前，已敲定首次見面會於24日舉行，預計與會人數近20人，台新金及新光金所派層級均為副總以上。

新新併能否創下國內金控合意併購首例，僅差送件金管會審查這關，但要金管會點頭，員工安置計畫為重中之重。為捍衛員工權益，新光銀行工會火速於今年9月19日成立，迄今已有超過7成員工加入工會，工會代表並於日前向金管會主委彭金隆遞交陳情書。

在新光銀行工會向金管會陳情後，除了新光金暨新壽董事長魏寶生親自致電新光銀行工會表達關心外，台新金、新光金已準備與工會展開接觸，據了解，台新金、新光金及新光銀行工會首次三方見面會已敲定於24日舉行。

據悉，此次為非正式協商，定調為協商前建立三方信任感的見面會，主要目的是先初步接觸、交流三方想法。台新金及新光金預計出席層級均為副總以上，新光銀行工會為全體理監事出席，三方預計出席人數合計近20人。

新光銀行工會日前曾公開表態，員工安置計畫除了要思考工作保障期間、開放申請優離的開窗次數，還要依年資適用不同制度，也要將年齡納入考量、設計年齡補償機制，希望資方提出條件時能將相關細節納入衡量。24日初次見面會中，三方對此是否會有初步溝通，備受關注。

金管會今天則表示，截至目前為止，台新金及新光金尚未向金管會遞件送審。

台新金 新光金 金管會

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