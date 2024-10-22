亞幣走弱拖累 新台幣貶7.3分收32.058元

美元指數走揚，加上日圓貶破150關卡、台股回檔下，新台幣連帶走弱，新台幣兌美元今天收盤收32.058元，貶7.3分，台北及元太外匯市場總成交金額略擴大到19.385億美元。

美股道瓊工業指數下挫，中國在福建平潭海域進行實彈射擊，台股今天早盤一度下跌逾270點，隨後跌勢收斂，尾盤急拉終場僅小跌7.1點，收在23535.43點。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超100.03億元。

外匯交易員表示，外資轉向買美元，帶動新台幣最低貶至32.1元，不過，出口商也有拋匯需求，讓貶勢有所收斂，成交量隨之放大；新台幣兌美元今天開盤價為32.01元，最高32.01元、最低32.10元，最後收32.058元。

外匯交易員表示，美元走強下，亞洲貨幣明顯走弱，新台幣連帶被拖累，後續走勢可能還是要看美元走勢跟外資動向而定。

根據央行統計，美元指數走揚0.18%，亞洲貨幣一片倒，日圓重貶0.77%、越南盾貶0.43%、新台幣貶0.23%、人民幣貶0.13%、新加坡幣貶0.11%、韓元小貶0.02%。