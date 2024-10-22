納管融資租賃公司！金管會將修金保法 由銀行公會提影子銀行授信規範

對融資租賃公司授信管理，金管會今日表示正朝三方向進行，其中，已指示銀行公會訂定租賃融資公司的授信實務自律規範，近期內就會正式出爐；另外二大方向，除了已經委外研究設立融資公司專法之外，金管會正打算修改金管會自己主政的「金融消費者保護法」納管租賃融資公司，主要有四大重點管理，包括業務招徠，商品適合度、契約告知和公平待客的原則。

金管會指出，已指示銀行公會對租賃融資公司授信融資訂定「授信實務自律規範」，來限制承作一些和這類公司相關的高風險或有疑慮的授信，近期內將可望由銀行公會對外發布。

銀行公會對租賃融資公司授信融資即將出爐的「授信實務自律規範」，主要是回應外界爭議許久的租賃融資公司形同「影子銀行」，對大眾放款卻未受銀行法規範疑慮，銀行公會將透過該授信實務自律規範，等於由銀行端來強化授信管理，也會在規範中訂出可貸或不可貸的標準出來。

至於融資租賃公司是否設置專法的委外研究，銀行局主秘王允中表示，研究報告將在今年底出爐；王允中也指出，銀行局先前已特別研究過國外對非金融機構的管理，都著重於消費者保護，因此，在融資租賃公司專法是否決定立法之前，金管會也準備以金保法（金融消費者保護法）的規定將融資租賃公司納管，作法會是把一定資本額以上，而且資產在一定規模以上的上市櫃融資租賃公司，依照金保法的規範，將金融服務業比照一般金融業來納管，管理的重點，王允中列舉，包括了業務招徠，商品適合度 契約告知，公平待客的原則。

至於「一定規模」的「線」怎麼劃？銀行局將會研議。而如果依照現行的融資租賃公司規模，至少中租、裕融、和潤等三家上市租賃資融公司會納管，管理重點在於上述四大項；至於詐騙消費者，也就是「假交易」，王允中表示，目前的了解是詐騙在大公司發生的情境較低，在較小型公司發生較多，因此，要用另一道機制來處理。

至於融資租賃公司專法和用金保法納管融資租賃公司，是否二擇一？王允中回應，並不確定，但前者一定是較長期的作法；他也表示，若涉及訂定融資公司法專法的話，就會涉及跨部會溝通，因為融資租賃公司由經濟部所管理。

王允中也特別指出，97年版的融資公司法，先前曾排除公司法15條，以及民法利率上限的規定，若訂定新版的融資公司法，都要再通盤考量。今年四月金管會已先要求融資公司自律，其中台北市租賃公會已訂自律規範。