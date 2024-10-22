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凱基證券、期貨打造樂齡職場 首獲中高齡者友善企業認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、期貨榮獲台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，由凱基證券人資長陳聖堯（右）代表領獎。圖／凱基證券提供
凱基證券、期貨榮獲台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，由凱基證券人資長陳聖堯（右）代表領獎。圖／凱基證券提供

凱基證券暨子公司凱基期貨視人才為企業永續的重要資產，近年陸續發布人權政策及永續發展守則，致力打造多元包容與平等的青銀共融友善文化，首度榮獲台北市「中高齡者暨高齡者」友善企業認證，該項認證從五項指標、21項基準進行評估，歷經多項書面、實地審查始可通過，展現凱基證券打造優質工作環境、提供完善福利及具有競爭力的薪酬制度，備受外界專家肯定。

凱基證券積極透過多元計畫及措施提升員工福祉，以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，除完善健康促進活動外，提供優於法規的健檢制度，公司亦推廣員工協助方案（EAP），提供同仁多元議題的心理諮詢及法律諮詢服務，打造中高齡員工的心靈支持網，並透過員工福利信託計畫，鼓勵同仁參與公司經營績效成果，藉此增進同仁的財務保障。

此外，考量中高齡同仁需承擔照顧家庭的重責大任，凱基證券除提供優渥的薪資福利外，更推出多項關懷保障方案，希望同仁在盡心工作之餘，能取得工作及生活平衡，包含1.替員工投保團體保險，費用由公司全額支付，也讓員工享有眷屬投保優惠；2.提供優於勞基法之休假制度，如有薪生日假、健檢假、志工服務假、產假十周、陪產假及陪產檢假八天等；3.規劃彈性工作方案，例如彈性工作班表、縮減工時、留職停薪及異地/居家辦公等。

面對高齡化社會的挑戰，凱基證券致力推動人才永續，包含舉辦多元主題訓練，持續投注員工各項職能訓練，亦宣導跨世代共融，打造跨世代協作的工作環境，而有鑑於中高齡員工在職涯中累積許多寶貴的經驗，設有導師獎勵津貼，鼓勵中高齡員工經驗傳承；另提供退休回聘機制，讓中高齡員工能持續貢獻一己之力，協助打造人才發展的正向循環，凱基證券秉持全方位照護員工的精神，與員工們一同打造共榮共好的友善職場。

凱基證 薪資 高齡化

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