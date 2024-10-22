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摩羯颱風重創越南 新壽捐贈1.2億越南盾助重建

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

被認為是今年亞洲最強的颱風摩羯（Yagi）上月重創越南，引發的洪水、土石流災情導致當地人民嚴重傷亡及財產損失，造成數百人不幸罹難。新光金控（2888）子公司新光人壽秉持企業關懷、回饋社會的經營理念，持續透過河內代表處關心在地災民，並捐贈越南1.2億越南盾，希望協助受災居民安置與後續重建，讓溫暖飄洋過海傳遞至災區，祈禱大家早日重建家園、度過難關。

新光人壽重視人的生命價值，本於人溺己溺精神，每當台灣遇上不幸災難，總在第一時間慰問關懷，號召社會伸出援手；而過去海外若發生天災，如2015年緬甸水災、2023年土耳其強震，新光人壽也都捐款協助災區賑災，盡心奉獻一己之力，期望幫助災民順利走出困境。

新光人壽早在2006年即在越南河內設立代表處，並計畫於明年前往越南設立保險代理人公司，協助在地民眾建立完善保險保障，多年下來已充分了解當地社會文化與人文風情，與在地單位、民眾建立深厚的關係，因此看到此次風災對越南帶來的巨大衝擊更加感同身受，祈願逝者安息、傷者早日康復，未來透過新壽的關懷與支持，災區可以盡早走過颱風的陰霾。

捐款 新光人壽 越南

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