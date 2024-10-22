少年偷開外公車釀3死 汽車強制險是否理賠？金管會給答案了
台北市內湖17日晚間發生少年偷開外公車釀三死二傷的重大車禍，汽車強制險是否理賠？金管會保險局今日釋疑，投保的強制險仍會理賠，但由於肇事人為未成年人，因此保險公司給予車主保險理賠之後，仍會找少年的監護人，也就是父母負賠償責任。
該場車禍死亡三人，依強制險理賠，一人200萬元，三人總共保險公司要理賠600萬元，並向少年監護人求償。
對於強制車險的代位求償，保險局指出，強制險的理賠，是針對車主，例如若向朋友借車酒駕肇事，同樣保險公司會給車主理賠，但接下來會向這位肇事的朋友求償。
金管會最新統計顯示，強制汽車責任險的投保率已達100%，但機車險的投保率為89.34%，仍有待加強；統計顯示，近三年從110年底至112年底的機車險投保率分別為84.91%、85.96%、88.47%，的確也逐年增加。
對於機車投保率不如汽車，保險局副局長蔡火炎認為，可能和民眾在換車之後，原本機車老舊未騎，但又未向公路機關申請牌照註銷所致。若保單過期6個月都未投保，這時金管會將移請公路機關註銷牌照。
另外保險局也統計，微型二輪車的領牌件數有18.2萬件，其中 已有17.8萬張的強制險有效保單，投保率為97.75%；另外截至八月底止，汽車投保強制險的件數共873.7萬件、機車則有1306萬5500件。
金管會也特別提醒汽、機車及微型電動二輪車的車主，記得投保強制汽車責任保險，並維持本保險契約不中斷，以保障自身權益。微型電動二輪車投保及領牌過渡期將於11月29日到期，提醒尚未投保及領牌的車主應儘速辦理。
金管會表示，為使汽車交通事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，並維護道路交通安全及秩序，自87年1月1日起實施本保險制度。提醒車主，倘未依規定訂定本保險契約，或本保險期間屆滿前未再行訂定者，將影響下列自身權益：
一、經公路監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，為汽車者，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰；為機車者，處1,500元以上3,000元以下罰鍰，為微型電動車二輪車者，處750元以上1,500元以下罰鍰。
二、倘不幸發生交通事故，雖汽車交通事故的受害人得依法向財團法人汽車交通事故特別補償基金請求補償，惟該基金於給付補償金後，在補償金額範圍內，會依法向加害人追償，以維護公平正義。
三、公路監理機關對於未訂定本保險契約或本保險有效期間不滿30日的汽車，不得發給牌照、臨時通行證、換發牌照、異動登記或檢驗等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言