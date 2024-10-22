少年偷開外公車釀3死 汽車強制險是否理賠？金管會給答案了

台北市內湖17日晚間發生少年偷開外公車釀三死二傷的重大車禍，汽車強制險是否理賠？金管會保險局今日釋疑，投保的強制險仍會理賠，但由於肇事人為未成年人，因此保險公司給予車主保險理賠之後，仍會找少年的監護人，也就是父母負賠償責任。

該場車禍死亡三人，依強制險理賠，一人200萬元，三人總共保險公司要理賠600萬元，並向少年監護人求償。

對於強制車險的代位求償，保險局指出，強制險的理賠，是針對車主，例如若向朋友借車酒駕肇事，同樣保險公司會給車主理賠，但接下來會向這位肇事的朋友求償。

金管會最新統計顯示，強制汽車責任險的投保率已達100%，但機車險的投保率為89.34%，仍有待加強；統計顯示，近三年從110年底至112年底的機車險投保率分別為84.91%、85.96%、88.47%，的確也逐年增加。

對於機車投保率不如汽車，保險局副局長蔡火炎認為，可能和民眾在換車之後，原本機車老舊未騎，但又未向公路機關申請牌照註銷所致。若保單過期6個月都未投保，這時金管會將移請公路機關註銷牌照。

另外保險局也統計，微型二輪車的領牌件數有18.2萬件，其中 已有17.8萬張的強制險有效保單，投保率為97.75%；另外截至八月底止，汽車投保強制險的件數共873.7萬件、機車則有1306萬5500件。

金管會也特別提醒汽、機車及微型電動二輪車的車主，記得投保強制汽車責任保險，並維持本保險契約不中斷，以保障自身權益。微型電動二輪車投保及領牌過渡期將於11月29日到期，提醒尚未投保及領牌的車主應儘速辦理。

金管會表示，為使汽車交通事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，並維護道路交通安全及秩序，自87年1月1日起實施本保險制度。提醒車主，倘未依規定訂定本保險契約，或本保險期間屆滿前未再行訂定者，將影響下列自身權益：