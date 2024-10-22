大陸官方強調不要瘋牛 陸港股中長期結構投資機會出現

中國大陸新貨幣政策落地、激勵市場投資情緒轉趨樂觀，唯官方強調股市不要瘋牛，將祭出部分緩和市場激情的舉措。投信法人認為，過去川普任內願意與大陸打交道，相較賀錦麗勝選後，可能維持原拜登對大陸路線，川普勝選有利大陸股市，具基本面獲利支撐的消費、科技、工業、網路等板塊，中長期結構投資機會出現。

中國大陸提振經濟利多，也帶動近期陸港基金績效翻紅，根據統計至18日止，以追蹤大陸新經濟為主的新光恒生科技指數基金，近1個月衝上近30%漲幅，表現亮眼。

中國人民銀行18日宣布，開展證券、基金、保險公司互換便利首次操作（SFISF），操作金額為人民幣500億元，採用費率招標方式，中標費率為20個基點（bp），根據最新人行統計，目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司共有20家，首批申請額度已超過2,000億元。

券商分析師指出，近期中國大陸政府做多股市思維大幅逆轉，互換便利是人行最新為A股創設的兩項貨幣政策工具之一，讓證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產作抵押，從人行換入國債、人行票據等高等流動性資產。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯建議，第4季投資人看好陸港股市，可考慮投資主題聚焦在消費（含汽車相關）、科技、工業及網路等板塊的基金較佳。另外，中國大陸官方強調股市不要瘋牛，過去陸股出現所謂狂牛行情並非目前當局所樂見，預期未來政府將祭出部分緩和市場激情的舉措，對於整體陸港股市表現有望維持震盪，預估2024年大陸股市先由「政策盤+資金市」打底後，2025年仍可期待大陸財政政策陸續接棒，看好明年基本面為主的「基本盤」，以及具獲利成長題材的「科技市」接棒，進一步帶動股市維持向上格局。