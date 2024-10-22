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瑞銀財富管理喊金價將再漲 2025年中升至2850美元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
全球地緣政治緊張局勢短期內或繼續波動，支撐黃金進一步上漲。瑞銀認為，到2025年年中，黃金價格將升至2,850美元/盎司。 圖／路透
全球地緣政治緊張局勢短期內或繼續波動，支撐黃金進一步上漲。瑞銀認為，到2025年年中，黃金價格將升至2,850美元/盎司。 圖／路透

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）22日上調國際金價價格，全球地緣政治緊張局勢短期內或繼續波動，支撐黃金進一步上漲，到2025年年中，黃金價格將升至2,850美元/盎司。瑞銀建議，投資者可以考慮在平衡型的美元投資組合中配置5%左右的黃金。

瑞銀指出，由於全球央行降息、美國大選存在不確定性以及中東衝突持續，黃金現貨價格周一創下每盎司2,732美元的歷史新高。上周金價上漲了2.4%，這是黃金在過去十周內的第七周上漲。

由於全球央行降息、美國大選存在不確定性以及中東衝突持續，黃金現貨價格周一創下每盎司2,732美元的歷史新高。上周金價上漲了2.4%，這是黃金在過去十周內的第七周上漲。中國大陸周一將貸款市場報價利率（LPR）下調了25個基點（1基點為0.01個百分點），歐洲央行上周也下調了政策利率25個基點，美聯準也有望在未來幾周內繼續降息。

美國搖擺州的民調顯示，美國總統大選的爭奪繼續持白熱化。路透社報導稱，在以色列警告將打擊真主黨軍事基礎設施後，黎巴嫩首都至少發生了10起爆炸。年初至今金價已經上漲超過32%，有望創下14年來的最佳年度表現。

瑞銀認為，未來黃金或繼續表現亮眼，因為全球地緣政治緊張局勢不太可能在短期內消散，下一屆美國政府及其政策仍存在不確定性，烏克蘭和中東的衝突仍在繼續。美元走軟和美國利率下降往往能夠支撐金價。

瑞銀預計，黃金在需求端有較好支撐，因為未來幾個月全球央行購買和黃金ETF需求增長都或將持續下去，基準情景是到2025年年中，黃金價格將升至每盎司2,850美元，並建議在平衡型的美元投資組合中配置5%左右的黃金。除了實物黃金，投資者還可以考慮通過結構性策略、ETF或黃金礦業相關公司進行黃金主題投資。投資者還可以考慮通過主動管理策略進行投資以避免單一大宗商品波動，該策略旨在提供阿爾法回報。

瑞銀 金價 黃金

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