永豐金證券APP推六大美股智慧單 滿足小資、大戶投資需求

永豐金證券大戶投APP即日起提供六大美股智慧單功能，解決投資人無法熬夜，錯失最佳買賣時機的痛點、滿足中實戶及大戶分批下單等重要需求。

永豐金證券表示，美股沒有漲跌幅限制，投資人應該提前規劃交易策略，預設可承受的停損或停利點，大戶投APP發展智慧單功能，由系統自動執行事前設定好的交易策略，可以大幅提升美股交易效率，並有助於做好風險管理。

大戶投APP的六大美股智慧單功能，包括觸價單、長效單、分時策略單、分量策略單、限定開盤、限定收盤，其中觸價單、長效單解決投資人無法熬夜盯盤，而錯失最佳進出場時機的痛點。分時策略單、分量策略單則滿足中實戶、大戶分批下單的需求，或是只想用開盤或收盤的價格買賣，這些條件都可以透過美股智慧單，大幅提升交易效率。

美股交易跨時區，熬夜盯盤是一般投資人交易美股的最大痛點，具備美股智慧單的股票APP成為必備工具，永豐金證券表示，投資人最常運用「觸價單」，當市場價格達到你設定的目標，則觸發下單委託，幫助投資人在想要的價格上完成交易。若需要委託更長的時間，則可開啟「長效單」最多三個月內持續有效。

永豐金證券觀察到中實戶及大戶單筆委託金額或股數較大，不想直接送出所有委託，大戶投APP美股智慧單提供「分時策略單（TWAP）」，系統會在指定時間內，將委託單以接近均速的方式拆分為較小的訂單，使總執行價格盡可能貼近時間加權平均價格。

或使用「分量策略單（VWAP）」，由系統根據標的歷史成交分布預測當日模型，搭配當日市場量變化將訂單拆分為較小的訂單，使總執行價格盡可能貼近成交量加權平均價格。永豐金證券表示，六大美股智慧單有助於投資人做好風險管理，美股沒有漲跌幅限制，投資人應提前規劃交易策略，預設自己可承受的停損、停利點。APP智慧單功能，由系統自動執行事前設定好的交易策略，還能避免漲多捨不得賣、跌深不願意賣的人性。