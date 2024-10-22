快訊

用路人注意！國1湖口路段增科技執法 即起由AI偵測未繫安全帶

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

永豐金證券APP推六大美股智慧單 滿足小資、大戶投資需求

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券大戶投APP推出6大美股智慧單功能，滿足小資、大戶2族群的美股投資需求。圖／業者提供
永豐金證券大戶投APP推出6大美股智慧單功能，滿足小資、大戶2族群的美股投資需求。圖／業者提供

永豐金證券大戶投APP即日起提供六大美股智慧單功能，解決投資人無法熬夜，錯失最佳買賣時機的痛點、滿足中實戶及大戶分批下單等重要需求。

永豐金證券表示，美股沒有漲跌幅限制，投資人應該提前規劃交易策略，預設可承受的停損或停利點，大戶投APP發展智慧單功能，由系統自動執行事前設定好的交易策略，可以大幅提升美股交易效率，並有助於做好風險管理。

大戶投APP的六大美股智慧單功能，包括觸價單、長效單、分時策略單、分量策略單、限定開盤、限定收盤，其中觸價單、長效單解決投資人無法熬夜盯盤，而錯失最佳進出場時機的痛點。分時策略單、分量策略單則滿足中實戶、大戶分批下單的需求，或是只想用開盤或收盤的價格買賣，這些條件都可以透過美股智慧單，大幅提升交易效率。

美股交易跨時區，熬夜盯盤是一般投資人交易美股的最大痛點，具備美股智慧單的股票APP成為必備工具，永豐金證券表示，投資人最常運用「觸價單」，當市場價格達到你設定的目標，則觸發下單委託，幫助投資人在想要的價格上完成交易。若需要委託更長的時間，則可開啟「長效單」最多三個月內持續有效。

永豐金證券觀察到中實戶及大戶單筆委託金額或股數較大，不想直接送出所有委託，大戶投APP美股智慧單提供「分時策略單（TWAP）」，系統會在指定時間內，將委託單以接近均速的方式拆分為較小的訂單，使總執行價格盡可能貼近時間加權平均價格。

或使用「分量策略單（VWAP）」，由系統根據標的歷史成交分布預測當日模型，搭配當日市場量變化將訂單拆分為較小的訂單，使總執行價格盡可能貼近成交量加權平均價格。永豐金證券表示，六大美股智慧單有助於投資人做好風險管理，美股沒有漲跌幅限制，投資人應提前規劃交易策略，預設自己可承受的停損、停利點。APP智慧單功能，由系統自動執行事前設定好的交易策略，還能避免漲多捨不得賣、跌深不願意賣的人性。

永豐金 美股

延伸閱讀

立委批帶頭給承攬勞工低薪 勞長坦承：勞動部是非典勞動大戶

日銀升息、美降息 人行出手能幫中國大戶解套？謝金河評3事件：美日中走向全看FED決策

獨／委託書戰情明朗 新光金公司派已拿下3成委託書

永豐金證推「美股股利再投入」

相關新聞

少年偷開外公車釀3死 汽車強制險是否理賠？金管會給答案了

台北市內湖17日晚間發生少年偷開外公車釀三死二傷的重大車禍，汽車強制險是否理賠？金管會保險局今日釋疑，投保的強制險仍會理...

銀行房貸水位拉警報 國銀不動產放款占總存款比重「創近2年新高」

金管會今日發布最新統計顯示，本國銀行9月不動產放款占總存款比重的比率達26.82%，創下自111年10月（當時26.92...

富邦人壽董事會決議 將裁撤北京代表處

富邦金控（2881）22日代子公司富邦人壽公告，董事會決議裁撤北京代表處，本案將待主管機關核准後生效。

納管融資租賃公司！金管會將修金保法 由銀行公會提影子銀行授信規範

對融資租賃公司授信管理，金管會今日表示正朝三方向進行，其中，已指示銀行公會訂定租賃融資公司的授信實務自律規範，近期內就會...

大陸官方強調不要瘋牛 陸港股中長期結構投資機會出現

中國大陸新貨幣政策落地、激勵市場投資情緒轉趨樂觀，唯官方強調股市不要瘋牛，將祭出部分緩和市場激情的舉措。投信法人認為，過...

瑞銀財富管理喊金價將再漲 2025年中升至2850美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）22日上調國際金價價格，全球地緣政治緊張局勢短期內或繼續波動，支撐黃金進一步上漲，到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。