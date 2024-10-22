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首檔綠色Covered Bond 10月22日櫃買中心上櫃掛牌 發行總額達4億美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

我國首檔綠色金融資產擔保債券（Covered Bond）於10月22日由韓國新韓銀行（Shinhan Bank）成功發行，發行總額達4億美元，並同步在櫃買中心與新加坡交易所掛牌上市。這是自今年櫃買中心公告開放外國發行人可在台灣發行Covered Bond以來的首例，象徵我國債券市場商品的多元化與國際接軌的進一步深化。

櫃買中心表示，本次發行的綠色金融資產擔保債券期限為五年，採浮動利率計息，並依循《韓國金融資產擔保債券法》（Korea Covered Bond Laws）相關規定，以韓國房貸債權作為擔保池（Cover Pool）。此外，該檔債券同時也是綠色債券，所募資金將用於綠建築及再生能源等綠色投資計畫之放款。

櫃買中心強調，Covered Bond係指由銀行或房貸機構發行且以持有之資產為擔保，並依法接受公開監督以保障債券持有者之債券，性質與普通公司債相同，但增加債券投資人對擔保資產具追索權的特性，使其較一般公司債更為安全、風險更可控。此次將外國發行人適用國外專法發行的金融資產擔保債券引入國內，除了有助於提升我國銀行業流動性覆蓋率（LCR），也為我國永續發展債券市場注入新動力。

債券 櫃買中心

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