惠譽信評：利率風險仍是台灣壽險公司面臨的主要挑戰

惠譽信評表示，在主管機關的各項過渡措施下，台灣壽險業者將繼續優化其業務組合及投資策略、發行具資本性質之債券，同時，應對於2026年實施的台灣保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）及國際財務報導準則第17號（IFRS17）。

金融監督管理委員會自2026年起，將在15年的過渡期內分階段實施一系列在地化調整和過渡措施。即將實施的新資本制度對壽險公司推行了更高的資本要求標準和新的會計規則，旨在促進壽險業者提高資本水平並進行有效的資產負債管理。

利率風險仍是台灣壽險公司面臨的主要挑戰。保險公司不斷轉向獲利邊際較高的保障型及健康險產品，以提高合約服務邊際，並降低對利率波動的敏感度。保險公司也在發行資本認可的債券，以充實其資本水平。惠譽認為，上述舉措能強化保險公司於新制度下的財務穩健性，並進一步鞏固其資本狀況。

避險成本是決定壽險公司獲利能力的關鍵因素之一。儘管外匯價格變動準備金新制賦予險企更大的運作彈性，惠譽預期，保險公司仍會繼續對外匯風險及自身承擔外匯風險的能力做出評估。