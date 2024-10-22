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玉山 Wallet 新增「連結帳戶e綁就付」功能 克服繁瑣流程和潛在風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為提供民眾更安全、更便捷的支付體驗，即日起，玉山銀行首推玉山Wallet「連結帳戶e綁就付」功能，克服繁瑣的流程和潛在風險，讓電子支付只需透過指紋或人臉辨識即可完成帳戶綁定。

玉山Wallet提供全方位支付服務，除了可以綁定信用卡進行感應與掃碼支付外，還可綁定電子支付帳戶，讓消費變得簡單又便利。一般電子支付的綁定程序複雜，需透過網路銀行帳號、密碼及簡訊OTP進行多重驗證，造成對忘記帳號、密碼的顧客很大困擾。玉山Wallet「連結帳戶e綁就付」整合了自主研發的Mobile Auth行動驗證技術，顧客啟動玉山行動銀行App後透過指紋或人臉辨識進行驗證，即可在玉山Wallet中一鍵完成玉山帳戶的綁定。比起過去繁瑣的驗證流程，足足省下了95%以上的時間，且減少對簡訊OTP的依賴，可降低詐騙集團竊取OTP密碼而導致的風險，並能感受到前所未有的便捷體驗。

除便捷綁定流程外，玉山Wallet在使用面上更有豐富的功能與服務。不僅綁定玉山卡可在日本數百萬PayPay通路與全台50萬TWQR商店購物、帳單繳費，還新增可綁定玉山與郵局帳戶在淘寶及Google Play等跨境網購付款的功能，也貼心提供消費者查詢即時交易及過去一整年轉帳、超商付款的交易紀錄。同時提供每日精選TWQR／台灣Pay購物優惠、繳費查詢及個人專屬優惠券(如日本周遊券等服務)，提升顧客的支付體驗。

為慶祝玉山Wallet「連結帳戶e綁就付」功能上線，即日起至10月31日，首次綁定玉山帳戶消費單筆滿100元，即享50元購物抵用金，限量3,000名。即日起至2024年12月31日，玉山全新存戶開立數位帳戶並完成指定任務，更可享600元回饋。兩大優惠最高可享等值650元回饋。

消費 玉山銀行 電子支付

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