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立委盼國發基金促成金融科技獨角獸 卓榮泰回應了
國發基金近期要推動四個百億元投資方案，包括AI、文創、智慧健康以及綠色成長，對此，民眾黨立委黃珊珊22日提到，希望行政院能夠考慮加入第五支箭，把金融科技也納入；對此，行政院長卓榮泰表示，在兩大前提，包括周延計畫、財政許可條件下，當然會五箭齊發。
立法院22日再度召開院會，卓榮泰繼續施政報告及備詢，會中黃珊珊提到，賴總統要推動亞洲金融創新中心，目前看來金融科技確實有在推動，但大多是民間，但國內金控公司對於轉投資新創的佔比看來興致缺缺，很多部會也都來向行政院要預算，包括環境部的綠色成長基金、文化部的國內文化創意產業基金、還有智慧健康基金，以及數發部的AI生態系發展基金，這些都是由國發基金來投資，金額都是百億。
黃珊珊也提到，希望行政院也能有第五支箭促成金融科技的獨角獸，比照上述的四大百億基金，畢竟這都是國發基金中可以動用的錢，金融科技的發展也相當重要。
卓榮泰鬆口表示，如果有周延的計劃、財政能力上許可的話，當然會五箭齊發。
黃珊珊也再追問，金管會主委彭金隆也提出希望能夠有金融獨角獸，但截至目前主要就是沒有預算，再加上民間金融企業興致缺缺，若國發基金能夠挹注，就能提升這個可能性。
卓榮泰也說，確實國內的金融發展會希望能夠更開放、更國際化、更自由，所以更創新也是其中最必要條件。
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