國泰金控躍升全球最佳雇主百強 薪資情報出爐讓人羨慕

《富比士》日前公布「2024 最佳雇主排行榜」，國泰金（2882）成為台灣唯一躋身全球百強的企業，榮獲第75名。

薪資查詢平台《比薪水》分析，國泰金控近年的進步是奪得殊榮的關鍵。除了積極推動FinTech數位轉型，導入區塊鏈技術、異業結盟拓展業務之外，更提供員工良好福利。在ESG領域的卓越表現，也反映出國泰金控對社會責任的承諾。

據《比薪水》統計，國泰金控去年的平均月薪為56,900元、平均年薪975,400元，薪資結構為低底薪、高獎金。許多員工表示，國泰金控的企業文化彈性、福利制度完整，職場氛圍融洽，且不常加班，工作與生活平衡，是適合「養老」的公司。

不過，部分員工指出，國泰金控薪資成長緩慢、調薪幅度有限，不利往後跳槽談薪。此外，去年公司表現較為平淡，獎金有所縮水。

《比薪水》專家建議，新鮮人若想加入國泰金控，可先在其他企業累積經驗，再跳槽至國泰金控，以爭取更高底薪。

國泰金控在《富比士》的亮眼表現，無疑有助於提升「雇主品牌」，吸引更多優秀人才。持續深耕台灣金融業、積極拓展海外市場，國泰金控有望成為亞洲最具影響力的金融機構。