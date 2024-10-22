綠電與AI雙引擎！元大永續計畫助公益圓夢 富邦AI防詐守護客戶資產

受到全球氣候變遷的影響，再生能源更顯重要。雖然相對於科技業、製造業的大量用電，金融業的耗能需求稱不上用電大戶，但在台灣因應國際趨勢推動淨零轉型之際，金融業者要扮演的角色，已經不僅限於推動自身的永續發展，更重要的是，要運用金融業的專業與影響力，結合尖端AI技術，帶領更多企業共同重視ESG議題；在鼓勵企業低碳轉型的同時，也能在消費者心中建立永續的生活理念。

元大金控持續深化金融發展 以永續概念貫徹公益

元大金控集團長期關注氣候變遷，以「成為國際永續標竿企業，積極為後代推動更好的未來」為永續願景。不僅已連續5年入選道瓊永續指數（DJSI），更榮獲綜合金融類全球第1名，並連續4年獲得國際碳揭露專案（CDP）的「A級」最高成績，連續6年位居領導等級（Leadership Level）。

作為「永續金融先行者聯盟」的一員，元大金控承諾在綠色採購、投融資議合、資訊揭露、協助與推廣、國際接軌等五大議題採取積極行動，為國家與產業的淨零轉型增添動力。除了為投資人提供更多元的金融商品，元大金控也與授信或投資公司合作，訂定淨零目標與減碳策略。今年，元大金控更加入自然相關財務揭露（TNFD），成為全球首批先行者之一。

自2020年起，元大金控開始於營運據點採用再生能源電力，誕生全台首家100%使用綠電的銀行分行及證券公司，開創金融綠電元年。集團目標是在2025年再生能源使用比例達到10%，並隨著綠電市場供應量的增加，逐步擴大使用範圍，計劃於2030年達成SBTi科學基礎減碳倡議的42%減碳目標。

元大金控為實現淨零排放，積極考慮自設再生能源設備。儘管集團多數大樓位於北部，日照率較低，且營業據點多為租賃大樓的低樓層，安裝太陽能板的成本較高，經濟效益有限，但元大金控仍計劃在新建自有大樓的頂樓設置太陽能板，逐步增加數量，預計每年可提供7.2萬度的綠電。此外，集團旗下子公司也透過提供融資給太陽能設備廠商，積極推動再生能源的發展。

在此同時，元大金控長期結合金融本業與內外部資源，自2016年起，開辦「Dream Big 元大公益圓夢計畫」，累計至今已經投入逾7,000人次志工服務，陪伴45個團體圓夢，超過20萬人次受惠。其中令人印象深刻的個案，有第六屆的圓夢團體「林靜羭社會工作師事務所」募集二手衣物，由退休與長者改製為文青必備的A4提袋、工作圍裙、三角收納包等物品，並在台中舊火車站月台舉辦「憶福市集」；第七屆的「財團法人水源地文教基金會」，則是運用在地蔬果等廢棄農產品製成染料，在台中國高中職推動染織工藝體驗教學，同時提供在地青年與中高齡婦女擁有就業和創業機會。

兩個看似互不相關的團體，卻因元大公益圓夢計畫牽起合作的緣分，林靜羭所長便是因地緣關係，熱情加入元大志工行列，擔任課程講師，協助孩子製作藍染作品。她表示：「藍染用蔬果修枝等廢棄農產品，做出漂亮又友善環境的植物染工藝，與巧藝師用縫紉，讓二手回收牛仔及襯衫衣物重獲新生的永續理念相同」。她感謝元大公益圓夢計畫，讓理念及服務地區相同的兩單位，能夠共同攜手完成夢想，推廣環保永續概念。

在過去一年裡，元大金控的網路聲量達1494筆，其中正面聲量高達49.26%，一連串關鍵字如「永續經營」、「ESG」、「減碳淨零」、「永續」等，顯示元大金控受到許多網友的關注與肯定，整體ESG話題聲量提升了19%。「成立永續先行者聯盟」該話題的網路互動力更成長11倍，正面聲量成長41%，網路好感度達49.5，榮獲2024網路口碑之星「ESG永續發展領域」金融公司組策略卓越獎。

富邦金控綠電版圖擴及外島 首創AI鷹眼識詐守護客戶資產

《網路溫度計DailyView》

富邦金控以穩健步伐邁向淨零願景，持續擴大綠電佈局。自2023年成功整合3家子公司於91處據點、122個電表同步導入439.1萬度綠電，今年再偕同6家子公司於76處據點、115個電表新增導入共439萬度綠電，導入地點包含富邦產險澎湖通訊處，為台灣金融業外島據點導入綠電之首例。透過節能、創能及購能，富邦持續減降自身灰電用量。除了規劃增建太陽能板（現已完成8處），更陸續於各辦公大樓及國內營業據點導入、加購綠電，截至2024年，富邦金控及子公司累計綠電總採購量已達1,425.1萬度。

富邦金控善用不同面向的金融工具，達成友善環境目標。在企業融資面，台北富邦銀行寫下多起「首例」，如：友達光電——全台首件永續供應鏈金融合作案、向陽集團——全台首件、最大漁電共生聯貸案。2023年富邦金控完成綠色投融資共2.57兆元，以實際行動共促減碳。在保險面，富邦產險率先提出「2050淨零承保」，目標於2050年後，不再承保煤炭及非典型油氣產業中，未有具體減碳行動或低碳轉型計畫的廠商，並持續透過承保行動，協助企業客戶低碳轉型。

為積極守護客戶資產，杜絕詐騙威脅，富邦金控在2022年首創金融業之先，提出金融安全數位轉型藍圖，利用AI模型偵測交易，並於2023年底與其他金融業者共組「鷹眼識詐聯盟」。根據今年的成果發表，警示帳戶預先管控率最高已逾80%，並已成功圈存逾新台幣3.6億元免遭詐騙集團移轉。在此同時，富邦人壽推出商用簡碼68999，提供保戶值得信賴的安全服務；富邦證券則是以最高規格投入反詐騙活動，協助第一線營業同仁保護客戶，今年已經成功攔阻逾4600萬元的詐騙匯款。

除了金融專業，富邦金控長期支持馬拉松賽事，更於今年4月響應世界地球日，發起為跑者植樹減碳的「Run For Greenᵀᴹ」計畫，每跑滿40公里，即可兌領一顆富邦種下的樹木。令人感動的是，該計畫第一階段活動就獲得熱烈響應，跑步累計總里程數超過117萬公里，截至6月底，跑者總計領樹達2.7萬棵，成績斐然！且與KOLTheDodoMan合作推廣「富邦RunForGreenᵀᴹ全民線上跑」虛實合一之永續活動，影片更獲得73萬次觀看與11,513次網友互動。

由於富邦金控在永續創新、帶動產業與生活轉型的貢獻有目共睹，今年不僅榮獲外交部邀請參加2024年世界貿易組織的公共論壇（WTO Public Forum），在過去一年更引發網友熱烈關注，網路聲量高達4482筆，ESG相關話題聲量年成長高達55.4%，正面聲量增長66.2%，好感度更創下近6年新高，也讓它拿下2024網路口碑之星「ESG永續發展領域」金融公司組創新領航獎。

更多詳情請參閱「2024第七屆網路口碑之星頒獎典禮」官方網站：

https://dailyview.tw/dba2024

完整洞察報告：https://dailyview.tw/insight/detail/48

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