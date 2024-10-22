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兆豐金董事長出線 董瑞斌掌銀行公會

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
銀行公會新任理事長董瑞斌。記者廖珮君／攝影
銀行公會新任理事長董瑞斌。記者廖珮君／攝影

銀行公會新任理事長董瑞斌昨（21）日說，上任後將鎖定五大議題，一、防阻詐，二、不動產放款風險控管，尤其明、後年的交屋高峰，三、加強普惠、中小微企業及綠色金融，四、公股銀將配合公務人員明年全面加薪3%，期帶動整體銀行加薪，五、配合金管會推動亞洲資產管理中心。

銀行公會昨召開會員大會做補選理事長、及常務理監事，由兆豐金（2886）董事長董瑞斌當選理事長。

他說，銀行公會是一個平台，各成員在不同領域中表現各異，希望藉由平台讓大家彼此觀摩學習，學習對方長處，公會也扮演政府機關和各會員間溝通橋樑、配合執行政策，各會員訴求也可回頭向政府爭取。

金管會主委彭金隆昨會中提六大期許，阻詐、不動產放款風控、中小微企業服務、強化資本、替員工加薪，及推動資產管理中心時，可把握發展財管業務，董瑞斌會後也做了回應。

董瑞斌說，首先防詐與阻詐，臨櫃關懷、數位防詐或流程，各有突出的銀行，他希望各銀行不要藏私，可彼此開放觀摩，減少客戶被詐，希望以「集體力量」來力抗詐騙。

加薪 董瑞斌 金管會

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