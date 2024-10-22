輸銀與巴拿馬、墨西哥銀行簽轉融資合約 助台廠拓銷

為協助台灣廠商拓展出口貿易及拓銷中南美洲市場，輸出入銀行今天表示，與墨西哥Intercam Banco, S.A.及巴拿馬BACInternational Bank, Inc.分別於9月及10月完成轉融資合約簽署，其中墨西哥Intercam Banco, S.A.是經由台灣駐墨西哥代表處經濟組協助促成合作。

轉融資業務是由輸出入銀行提供Intercam Banco, S.A.及BAC International Bank, Inc.貸款，供其轉貸予墨西哥及巴拿馬進口商，間接提供進口商分期付款融資購買台灣產品，減輕進口商財務負擔及提高當地買主採購台灣產品的意願，達成互惠雙贏的長期合作模式。

輸出入銀行指出，Intercam Banco, S.A.成立於2006年，總部設於首都墨西哥市，是民營商業銀行；該行設有59處分支機構，主要提供國外匯兌、國際支付、外匯衍生性交易、投資銀行及一般商業銀行等業務。

輸出入銀行說明，巴拿馬BAC International Bank,Inc.成立於1995年，總部設於首都巴拿馬市，是中美洲最大的民營商業銀行；該行設有311家分行，主要經營零售金融、企業金融等一般商業銀行業務。

輸出入銀行引述台灣財政部關務署統計資料指出，台灣與墨西哥2024年1至9月雙邊貿易金額達70億1148萬美元，其中台灣出口至墨西哥為51億863萬美元；台灣與巴拿馬2024年1至9月雙邊貿易金額達1億4007萬美元，其中台灣出口至巴拿馬為7160萬美元，希望透過轉融資業務合作，強化台灣廠商在中南美洲市場的競爭力。