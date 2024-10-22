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銀行房貸滿水位、央行打炒房等影響 新青安也逐步降溫

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
新青安開辦14個月來，累計已核貸逾6.421億元。示意圖。 聯合報系資料照片
新青安開辦14個月來，累計已核貸逾6.421億元。示意圖。 聯合報系資料照片

財政部昨（21）日公布新版青年安心成家房貸（新青安）9月統計資料，新青安開辦14個月來，累計已核貸逾6.421億元。不過，9月核貸戶數與金額雖略回升，但受理戶數、金額持續降溫，且再現同月受理數反小於核貸數的反常狀況，顯示在新青安從嚴審查，銀行房貸滿水位、央行打炒房等因素影響下，新青安遞延核貸、受理減少等狀況持續，逐步降溫。

根據財政部統計，新青安自去年8月開辦以來，累計14個月幫助約8萬多戶成家，累計核貸金額則是達到6,421.02億元。統計9月核貸戶數6,100戶、撥貸金額495.9億元，分別較8月各回升7.3%及9.5%，顯示在8月受民俗月影響、當月核貸數創今年3月以來新低後，9月擺脫民俗月影響而略有增加，而9月受理件數5,664件、月減9%；受理金額465.56億元、月減8.9%，則是持續下滑，並為連續四個月減少。

財政部督導八大公股行庫自去年8月起開辦新青安貸款，申請與核准辦理戶數與金額立即跳升，之後除了農曆年關前後受年前買房熱的季節性因素影響，使得2月的核貸戶數、金額雙雙下滑，以及6月因為外界對新青安浮現批評檢討聲浪，相關改善精進措施6月底上路後，新青安的受理戶數金額持續下滑，核貸金額則是因遞延撥貸因素影響而互有高低。

房貸 財政部

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