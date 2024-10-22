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以房養老成長動能低迷 核貸件數、金額增幅探新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會截至2024年第3季底統計，國銀承做以房養老，累計核貸8,542件、488億元，分別季增2.9%和3.4%，季增率是史上同期最差。示意圖。圖／聯合報系資料照片
據金管會截至2024年第3季底統計，國銀承做以房養老，累計核貸8,542件、488億元，分別季增2.9%和3.4%，季增率是史上同期最差。示意圖。圖／聯合報系資料照片

據金管會截至2024年第3季底統計，國銀承做以房養老，累計核貸8,542件、488億元，分別季增2.9%和3.4%，季增率是史上同期最差，年增均落在14%左右，成長動能持續陷入史上最低迷的窘境。

銀行圈認為「以房養老」成長動能欲振乏力，有三大原因，一、部分年長者仍認為「有土斯有財、房留子女」等傳統觀念，子女也擔心影響房產繼承，家族間無法達成共識，讓老人申貸卻步。

國銀承辦以房養老概況
國銀承辦以房養老概況

二、今年央行進入升息循環，讓老人「拿房子換養老金」時，月領生活費縮水，降低申貸意願，三、房市多頭態勢續航，房價居高不下，讓老人對房價有期待性，認為賣房利益更豐潤，也不願申貸。

一家銀行主管坦言，「以房養老」貸款，僅是補貼想在宅安老的退休族，每月身邊可多一筆養老金，未來僅會維持一定市場，很難再有大幅高成長。

銀行局副局長林志吉則說，以房養老成長動能，涉及民眾接受度、銀行推廣力道、市場利率和國內外經濟情勢變化等四大因素，例如央行升息讓月領生活費減少，但也可能會被房價走高而抵銷，只能說這四大原因影響了該業務動能。

各銀行是在2015年底開辦「以房養老」，在台中商銀2023年12月初加入該市場後，至今已有16家銀行開辦。

前兩年因各銀行陸續加入、業績快速成長，隨老人有土斯有財、留房給子女等觀念根深，加上民營銀行也考量老人長壽、不動產跌價、及利率風險，如今僅剩六大行庫撐起一片天。

這六大行庫是臺銀、土銀、合庫、第一銀、華南銀和台企銀。數據顯示，2024年9月底光這六大行庫承辦以房養老件數達8,325件、核貸額467.7億元，占整體以房養老業務97%，光合庫一家就貢獻了約37%成最大主力。

一家行庫主管坦言「以房養老」算是政策性貸款，民營銀行多不願意做，因為風險高、利潤少，行庫要顧公平待客，關懷老人，還要擔心房子折舊風險。


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