宜蘭一銀打造觀光亮點

第一銀行攜手幾米團隊推出主題裝置藝術《忘記親一下．時空旅行》，隨著宜蘭分行古蹟建築修復，人氣主題裝置藝術也於分行戶外療癒登場，邀請民眾以多元視角欣賞跨時代公共藝術之美，打造在地觀光新亮點。

在地經營超過一世紀的宜蘭分行，在古蹟修復後帶著過往記憶美麗重生，透過與幾米繪本《忘記親一下》的療癒裝置藝術合作，展現百年分行嶄新形象，幾米的裝置藝術也是首次與銀行古蹟建築共同呈現，採復古元素及色彩與環境場域融合，打造融入第一銀行企業標誌的街道休憩座椅，創造出突破框架的公共藝術作品。

第一銀行宜蘭分行前身為「台灣商工銀行宜蘭支店」，為當地僅存的日治時期大正年間興建之銀行建築，因此被宜蘭縣政府列為縣定古蹟，建築上方仍保留創建當時的銀行LOGO，亦持續於原址營運陪伴商圈共榮，積極實踐ESG（環境、社會、公司治理）並取得鑽石級綠建築標章及設置奉茶站，在傳承文資使命之餘，運用古蹟戶外空間設置公共裝置藝術，延伸既有的宜蘭幾米文化廊帶，再創古蹟新生命。

為歡慶第一銀行邁向125周年，將搭配宜蘭分行幾米裝置藝術舉辦系列活動並邀請民眾參與，12月31日前與宜蘭分行的幾米主題裝置藝術合影，上傳至個人Facebook或Instagram，設為公開帳號並標記「一銀宜蘭分行幾米裝置藝術」，即可於宜蘭分行營業時間兌換限量拍照好禮乙份；11月9日下午1時30分至4時於宜蘭分行現場另有專屬的實境解謎遊戲提供民眾免費體驗。

第一銀行持續推動在地藝術文化與實體分行相互結合，繼2022年在西門分行打造台灣首家銀行業與街頭塗鴉界合作的大型戶外塗鴉牆，為商圈文化增添色彩，今年再次結合跨世代的主題裝置藝術，創造各種與民眾互動的機會，推動地方共融發展。