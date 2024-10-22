玉山銀創新數位獲殊榮

國際極具公信力的財經媒體《The Banker》銀行家雜誌，日前公布2024年度最佳創新數位銀行（Innovation in Digital Banking Awards）。玉山銀行榮獲「亞太區最佳創新數位銀行」獎項肯定，顯示玉山在數位轉型上的努力與成果，不但在國內深受顧客讚許，在國際上也居於金融領先群。

今年共有來自全球七個區域132家的金融機構參與競逐，玉山以前瞻的策略及優異的技術能力，秉持以顧客為中心的精神擘劃了數位發展藍圖，提出了導客（Access）、獲客（Acquire）、活客（Activate）、留客（Adhere）及悅客（Advocate）五階段的5A數位策略，透過各種數位金融科技，致力贏得顧客的滿意與推薦。在此策略之下，玉山積極引進各種最新技術，於各階段建置了關鍵的數位服務。

在導客上（Access）透過異業合作，打造金融生態圈，讓顧客在不同生活場景均可無縫地享受便利的金融服務；在獲客（Acquire）上推出「e指申請平台」，只需一次性的填寫資料、完成線上身分認證，即可最多同時申辦台外幣帳戶、信用卡、房屋貸款、證券等七種產品，為顧客節省大量時間；在活客上（Activate）從顧客需求出發，設計各種客群解決方案，提升顧客與玉山往來深度；而在留客（Adhere）上，玉山領先同業，以微前端架構（micro-fronted architecture）打造新一代的行動及網路銀行，並以獨有的設計系統（E.SUN Design System）簡化各數位通路的顧客體驗。在5A策略的指引下，顧客對玉山數位服務的滿意度持續穩定地提高，已經成為許多顧客最推薦的銀行（advocate）。

玉山銀行董事長黃男州表示，科技是玉山數位轉型的加速器，玉山向來重視數位科技，過去幾年以領先的架構與技術打造全新的數位平台。今年以來已獲得《The Asian Banker》台灣「最佳顧客體驗」獎以及《Asian Banking & Finance》台灣「最佳數位轉型」和「最佳顧客體驗」雙大獎。本次得到《The Banker》「最佳創新數位銀行」的亞太區總獎項，也代表玉山已經躋身國際領先數位銀行之列。

未來，玉山將在數位轉型的道路上持續邁進，提供多元且暖心的數位金融服務。