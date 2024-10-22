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中信再辦借書換票活動

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
「2024閱讀全壘打」第二波借書換票活動起跑，新北中信特攻籃球隊球員、2022年活動代言人魏嘉豪（左）與2024年活動代言人謝亞軒（右）一同邀請全民閱讀挺職籃。中信銀行／提供
「2024閱讀全壘打」第二波借書換票活動起跑，新北中信特攻籃球隊球員、2022年活動代言人魏嘉豪（左）與2024年活動代言人謝亞軒（右）一同邀請全民閱讀挺職籃。中信銀行／提供

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦「2024閱讀全壘打－夢想象前行」昨（21）日啟動第二波借書換票活動，民眾於今年底前至台北市、新北市及桃園市共計166家市立圖書館完成指定借閱任務，就可換取新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）2024-2025球季例行賽主場門票兌換券二張。

此外，國立臺灣師範大學圖書館及天主教輔仁大學圖書館亦加入「2024閱讀全壘打」第二波借書換票行列，本次活動總計送出中信特攻6,000張主場門票兌換券，邀請全民閱讀挺職籃。

邁入第九年的「閱讀全壘打」活動足跡遍布全台17縣市、267家圖書館，帶動民眾借閱近30萬本書。專案從公益角度出發，串聯多方資源及持續創新活動，鼓勵民眾借書換球票進場支持台灣職業運動發展，搭起閱讀與運動的橋梁。「2024閱讀全壘打」第二波活動在台北市及桃園市立圖書館採用「閱讀存摺」系統，民眾以借書換得點數，使用10點及填寫活動問卷，於新北市立圖書館則借閱五本書並填寫活動問卷，即可獲得二張中信特攻主場門票兌換券。

今年為擴大參與族群及年齡層，與臺灣師大圖書館及輔大圖書館合作，特別規劃贈與兩校師生600張中信特攻主場門票兌換券，只要在兩校圖書館借三本書並填寫活動問卷即可兌換，號召大學生享受閱讀樂趣，一起力挺運動。

另一方面，「2024閱讀全壘打」年度代言人中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）周思齊與新秀楊祥禾，中信特攻當家射手謝亞軒及中信飛牡蠣電競戰隊（簡稱「中信飛牡蠣」）打野選手洪浩軒將走進圖書館及校園，攜手做公益。

27日率先登場的是洪浩軒帶領中信飛牡蠣胡碩傑和沈宗樺於新北市立圖書館舉辦電競分享會，藉由互動讓民眾對電競產業有更多認識；11月5日跳出圖書館場域，將配合「第二屆大學籃球主客場邀請賽」輔大主場賽事，由中信特攻謝亞軒與輔大校隊及球迷互動宣傳；12月底則規劃結合新北市立圖書館行動故事車於賽事期間進駐新北市立新莊體育館。中信銀行將持續整合集團公益資源，規劃豐富多元活動，更多詳情參考活動臉書或官網查詢。

中信兄弟 圖書館

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