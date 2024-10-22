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台新女子路跑開放報名

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行環貿金融處資深副總蘇韻琇，歡迎大家揪閨蜜一起站上賽道，體會運動帶來的成長及美好。台新銀行／提供
台新銀行環貿金融處資深副總蘇韻琇，歡迎大家揪閨蜜一起站上賽道，體會運動帶來的成長及美好。台新銀行／提供

台新銀行連續八年冠名贊助「台新女子路跑」（Taishin Women Run），2025年賽事將在2025年4月13日於台北登場，即日起正式開放報名。有「最香路跑」美譽的台新女子路跑，不僅是全台規模最大的女子路跑，在亞洲更被列為IWRL（國際女子路跑聯盟）三大女性專屬馬拉松賽事之一，平均每年吸引上萬名女性跑者熱情參與。無論是新手還是資深跑者，「台新女子路跑」都為女性們提供了一個挑戰自我的絕佳舞台。

2025賽事特別新增3公里寵物組，除例行的半馬（21公里）、10公里及3公里組外更添亮點。台新銀行邀請「毛小孩媽媽們」帶上愛寵一同上場奔跑，預期將為賽事注入更多趣味與溫馨氛圍。台新銀行持續打造女性專屬的體驗場景和布置，包含終點前精心鋪設的紅毯，賽後提供的美容、美髮服務和放鬆區，以及塔羅占卜等豐富攤位，讓每位女孩在運動後，還能好好放鬆、舒緩身心、自然散發美麗和自信。

台新銀行環貿金融處資深副總蘇韻琇表示，台新女子路跑絕對是喜歡運動或想要挑戰自己的女生，每年不可錯過的盛事，歡迎大家揪閨蜜一起站上賽道，體會運動帶來的成長及美好，除了享有健康的生活，也期待透過運動在2025年持續堅持前進，擁抱更好的自己。

過去大獲好評的「台新瑰密獎」獎項，2025也將持續增設，報名人數最多的團體，將可獲得台新信用卡刷卡金3萬元。另外，只要是團體報名就有機會抽台新信用卡刷卡金3萬元（限1組），凡團體報名人數達20人，即可獲得「隊伍專屬團旗」（限50組），相關貼心規劃，將為參賽團隊增添更多凝聚力。台新銀行誠摯邀請女孩們一同參加2025「台新女子路跑」（Taishin Women Run） ，於這場年度路跑盛會中，享受成長與蛻變，也歡迎跑者的親友們，不分性別一同到場，在場邊為揮汗奔向目標的女孩們熱情加油。

台新銀行表示，該行始終是女性的最佳夥伴，自1995年推出全台首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」以來，持續支持女性運動。即日起至2025年3月6日17時止，使用台新玫瑰系列卡報名半馬組，即享報名費八折優惠，限量300名，台新全卡友報名10公里組、3公里組，也可享報名費九折優惠，限量400名。此次台新銀行也特別邀請台新玫瑰系列卡卡友共同響應女子路跑，於活動期間（2024年11月1日至12月31日）登錄支持台新女子路跑活動，並將以該卡於活動期間每筆消費金額之3%計算，由台新銀行贊助2025台新女子路跑活動費用，鼓勵女性朋友跑出自信。

台新 路跑 運動

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