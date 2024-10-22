智能理財客戶 小資族最多…多數選擇定期定額

根據金管會統計，截至今年7月底止，全台機器人理財資產規模近96億元，國銀發展智能理財，規模持續成長。根據五大銀行調查內部參與智能理財的客戶型態，結果發現多以定期定額為主，每月投資金額約5,000至8,000元不等，客戶群尤以40歲以下的小資族居多。

國泰世華銀表示，截至今年7月底止，規模已逾20億，今年以來有雙位數的成長幅度，根據內部統計智能理財的客戶樣態，發現男女比例各半；投入年齡從20歲到65歲以上都有，不僅年輕人使用，也受到退休族群青睞，而對智能投資接受度最高的族群為25至44歲，占比接近五成。

中國信託銀行的機器人理財「智主投」為顧問型產品，今年以來截至9月規模較去年同期大幅成長270%，顯示投資人對於機器人理財的興趣持續上升。自今年5月底調查新申購客戶樣態，目前發現男女比例各半，且以40歲以下的客戶占六成以上，對年輕人具有吸引力。

中信銀指出，觀察今年以來的銷量，超過七成是以定期定額為主，平均每月投資金額約新台幣8,000元。

北富銀指出，數位理財奈米投，截至今年10月中旬資產管理規模逾45億。客戶主要以年輕族群為主，20歲至49歲占68%，男女占比約4：6。奈米投提供單筆、定期定額、單筆加定期定額等三種投資方式，調查客戶主要採定期定額投資方式，占比68%，平均單一契約每月投入約5,000元。

永豐銀今年截至9月底，永豐ibrAin智能理財金額規模超過新台幣10億元。參與投資門檻最低為新台幣1,000元，便利客戶更靈活運用自身資金。永豐ibrAin客群多元化，現占比最高族群為35歲至50歲、從事資訊業及製造業的男性。

王道銀行（2897）則是自2017年正式推出機器人理財服務後，即提供投資人低門檻的智能理財服務，最低只要新台幣1,000元，即可參與機器人理財，提供適合用戶風險承受度的投資組合，適時提供投組調整建議，且在用戶較為關注的中長期投資上，亦提供包括股債混和、著重配息或品牌基金等不同配置模式。

王道銀表示，觀察近三年機器人理財客戶的投資方式，有超過七成用戶選擇定期定額投資，每人平均每月定投金額約為新台幣6,400元。

智能理財以低投資門檻、多選擇的投資方案，提供投資人選擇，逐年擴大資產規模，中信銀分析，今年以來受惠AI人工智慧及區塊鏈等議題發酵，以掌握未來趨勢為主的「創新投資組合」最受投資人青睞，銷量超過五成以上。

中信銀「智主投」提供主題式投組選擇，近期因聯準會降息，債券投資機會浮現，「收益投資組合」的銷量持續增溫。

永豐ibrAin智能理財精選全球股票ETF及債券ETF為標的，透過股債配置高互補性，面對市場波動更具抗跌能力。