董瑞斌掌銀行公會促加薪 盼不動產放款回正軌

銀行公會新任理事長董瑞斌說，上任後將鎖定五大議題，一、防阻詐，二、不動產放款風險控管，尤其明、後年的交屋高峰，三、加強普惠、中小微企業及綠色金融，四、公股銀將配合公務人員明年全面加薪3%，期帶動整體銀行加薪，五、配合金管會推動亞洲資產管理中心。

銀行公會召開會員大會補選理事長、及常務理監事，由兆豐金（2886）董事長董瑞斌當選理事長。

他說，銀行公會是一個平台，各成員在不同領域中表現各異，希望藉由平台讓大家彼此觀摩學習，學習對方長處，公會也扮演政府機關和各會員間溝通橋樑、配合執行政策，各會員訴求也可以回頭向政府爭取。

金管會主委彭金隆今天會中提六大期許，阻詐、不動產放款風控、中小微企業服務、強化資本、替員工加薪，及推動資產管理中心時，可把握發展財管業務，董瑞斌會後也做了回應。

董瑞斌說，首先防詐與阻詐，臨櫃關懷、數位防詐或流程，各有突出的銀行，他希望各銀行不要藏私，可彼此開放觀摩，減少客戶被詐，希望以「集體力量」來力抗詐騙。

二是不動產放款風控問題，關鍵是明、後年的交屋高峰，期盼各銀行需在《銀行法》72-2條做一些規劃，如吸收存款或發債等以度過未來兩年挑戰，也提及若資金流向不動產恐限制了其他行業資金需求，希望這塊可回到正軌。

三是普惠、中小微企業、綠色金融，這些各銀行都有列為施政重點，也將會繼續加強。

四是，彭金隆提及近兩年銀行獲利創高，是否可撥一部分做加薪，尤其是基層員工。董瑞斌強調，銀行賺錢也要照顧員工，尤其是基層員工，期盼各銀行加薪至少可比照公務人員加薪。

公股行庫基本上都會比照軍公教人員加薪幅度，只要總預算通過，明年一定會加薪3%。他說，兆豐明年一定會加薪，公務人員何時加薪，兆豐就何時加，也會回溯到明年一月開始且一體適用，全體員工都會加薪3%。