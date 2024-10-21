新青安房貸9月受理戶數不到6千戶 創7個月新低

公股行庫依照銀行法第72條之2規定設算的比率仍偏高，現正持續消化已核貸案件。財政部今天公布新青安房貸9月統計，受理戶數5664戶，為今年3月以來低點，月減約9%，是連續第4個月落入月減局面。

財政部國庫署今天公布新青年安心成家貸款統計，9月受理戶數5664戶，金額新台幣465.56億元，其中戶數不到6000戶，創今年3月以來低點，且是自6月以來連續4個月陷入月減局面；同時，撥貸戶數則有6100戶，金額495.9億元，雙呈月增格局。

觀察各行庫9月承作新青安情形，以受理戶數而言，台灣銀行1945戶居冠，土地銀行1165戶居第2，但其餘6間公股銀均不到1000戶，其中兆豐銀、彰銀、一銀、華銀9月受理戶數更是不到400戶。若以9月撥貸戶數觀察，同樣僅台銀、土銀超過1000戶。

公股銀主管分析，9月新青安房貸受理戶數持續月減，主因依銀行法第72條之2規定設算的比率仍偏高，目前還在消化已核未撥案件；同時，為杜絕新青安轉租、人頭戶等濫用情形，銀行加強貸前、貸後管理態度明確，也有讓新青安假性需求漸漸消退。

公股銀主管進一步表示，9月新青安撥貸戶數之所以呈現月增，基本上是反映行庫一邊控管依銀行法第72條之2規定設算的比率，一邊正在逐步處理大量已核貸的案件，滿足首購自住民眾的房貸需求。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以27%、28%為警戒區。

據統計，8大行庫中，兆豐銀、一銀、合庫銀、華銀、彰銀等5間銀行，依銀行法第72條之2設算的比率，目前已超過27%。