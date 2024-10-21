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熱錢來了！匯市爆量升值 四天累計升值近2角

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

「護國神山」台積電（2330）法說會報佳音，金融市場情緒轉趨樂觀，吸引熱錢21日大舉匯入近10億美元，國內股匯市上演令投資人驚喜的雙漲戲碼。匯銀主管指出，新台幣匯率盤中勁揚逾1角，終場升值9.8分，收在31.985元、重返31字頭，連四升並創逾半個月新高，匯市交投熱絡，再爆21億美元成交巨量。

中央銀行統計顯示，新台幣匯率已連四天升值，累計升值金額達1.95角，今天收在31.985元、升破32元整數大關。

匯銀主管分析，台積電在上周法說會釋出樂觀的營運前景，後續效應餘波盪漾，美股前一日收紅，再度增進國內外投資人信心，熱錢今天一早便湧入台灣加碼台股，今天買超逾210億元，激勵台股指數終場上漲55.26點，收在23,542.53點。

熱錢蜂擁入台搶購台股，加上美元欲振乏力，新台幣匯率盤中大幅走揚，最高來到31.937元、最多強升1.46角，為避免新台幣匯率升速過快，央行尾盤進場敲進美元，將新台幣升值金額壓回1角內，以31.985元報收。

展望後市，匯銀主管分析，熱錢大舉湧入激勵新台幣匯率升值，但此一行情能否延續，仍值得關注；因美國總統大選即將登場，國內外金融市場易受到選情影響而出現較明顯的震盪行情。

根據央行統計，美元指數今天微幅下滑0.02%，主要亞幣走勢升貶互見，其中新台幣意外登上「最強亞幣」寶座，兌美元匯率升值0.31%，日圓匯率升幅為0.17%。

相較於新台幣與日圓，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今天貶值0.49%、淪為「最弱亞幣」，至於人民幣與星元匯率則是分別貶值0.15%與0.05%。

匯銀主管指出，部分投資人押注美國大選前夕美元可望反彈，一度導致美元需求上漲，若此一趨勢延燒，可能衝擊主要亞幣走勢；估計短期內，新台幣匯率將位於31.8~32.2元區間波動。

台幣匯率 新台幣 熱錢

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