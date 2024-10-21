銀行公會理監事補選 彭金隆提發展財管等6大期許

銀行公會今天完成理監事補選，兆豐銀行董事長董瑞斌當選理事長。金管會主委彭金隆提出6大期許，包含阻詐、善盡不動產放款風險管理、做好中小微企業服務、強化資本、為員工加薪等，並希望銀行在金管會推動亞洲資產管理中心過程中，把握機會發展財富管理業務。

銀行公會今天舉辦會員代表大會，由銀行公會代理理事長林衍茂主持，金管會主委彭金隆、銀行局長莊琇媛出席，會中順利完成補選理事、監事。除董瑞斌當選理事長，另7位理事為凌忠嫄、何英明、陳芬蘭、王銘陽、俞宇琦、施建安、謝娟娟；2位監事為胡光華、安孚達。

彭金隆致詞時表示，在銀行業務推動上，因為有銀行公會的協助與支持，得以順利進行，感謝所有銀行對社會的貢獻與投入。

彭金隆指出，在強化銀行業的體質與金融韌性部分，過去幾年繳出非常亮麗的成績單，在防制洗錢與反資恐、永續金融、強化資安及促進整個產業轉型上的努力，也有很好的成效。

針對未來要持續努力的方向，彭金隆表示，第一，防詐要從組織化、專業化、常態化及持續化等4個面向做到全員阻詐，並給予第一線臨櫃阻詐人員高度的支持與肯定。

第二，善盡不動產放款風險管理職責，優先做好控管風險，且政策上優先提供資金給首購、自用及已核貸的部分，滿足民眾的需求，並持續優化、透明化資訊揭露，以穩定市場。

第三，做好普惠金融及中小微企業服務，台灣是以中小企業為主的結構，未來推動數位轉型、綠色轉型及淨零轉型都需要金融機構的扶助，發揮以大帶小、以金融支持產業為目的。

第四，彭金隆指出，持續強化資本的韌性及風險管理能力，銀行應在好時光時累積實力，對風險保持更高的警覺心。第五，希望銀行在能力範圍內將經營成果回饋社會，以加薪方式將獲利的成果與員工分享，帶動整體社會，提高年輕人工作士氣，以及對國家的希望。

第六，希望銀行在金管會推動亞洲資產管理中心過程中，能把握機會發展財富管理業務，向上提升金融市場。

林衍茂致詞時則指出，為協助台灣銀行業提升國際化與數位化的競爭力，公會辦理「2024美國金融科技及資安產業考察團」，赴美國舊金山與矽谷，拜會舊金山聯邦準備銀行與加州金融保護與創新局，並參訪Microsoft、Google、Nvidia等著名的金融與科技創新公司，借鏡學習美國科技創新發展經驗，提升銀行業創新發展。

為強化金融機構運用人工智慧技術及行動裝置的風險控管，林衍茂表示，公會已研議金融機構運用人工智慧技術作業相關規範，並研修安全控管作業基準，以提升會員機構資訊安全集體防護能力。