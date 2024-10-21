「富足盃」桌遊大賽冠軍出爐 北富銀攜手弘道推動高齡金融教育

國發會18日發布最新人口推估結果，由於生育率較前次推估更低，不僅總人口數將於2040年大減177萬人，人口結構更將加速老化，預計2033年會有一半國人年齡超過50歲，為社會發展敲響警鐘。因應高齡化趨勢，台北富邦銀行與弘道老人福利基金會合作舉行「富足盃」桌遊大賽，並於19日進行全台總決賽，期望透過「青銀共學」模式跨越代際鴻溝，強化長者經濟安全、實現互惠共生，為即將到來的超高齡社會，打造更優質的樂齡環境。

「富足盃」 桌遊大賽自今年9月正式展開，共有來自各大專院校的37隊、213位同學參加，參賽者不僅要發揮創意，設計情境劇、帶動唱等適合高齡者的教學方式，更要身體力行深入社區帶領長者實際體驗樂齡桌遊。經過激烈的初賽角逐，弘光科技大學、玄奘大學、國立臺中科技大學、國立臺南護理專科學校、實踐大學、致理科技大學共8支隊伍入圍決賽，最後由國立台中科技大學老人服務事業管理系同學組成的｢老服三A」隊，以活潑吸睛的教案和臨場表現脫穎而出，榮獲「富足盃」冠軍及最佳教案設計人氣獎雙料桂冠。

決賽現場氣氛熱烈，同學們傾盡全力，運用各種生動活潑的表現手法，將複雜的金融知識和防詐技巧演繹得通俗易懂，還巧妙融入了模擬示範環節，讓抽象的概念瞬間變得鮮活起來。參與的阿公阿媽們更是全心投入，興奮地與年輕人交談，遇到不懂的地方會主動提問，每當答對問題現場掀起熱烈掌聲時，長輩臉上靦腆又驕傲的笑容，也為比賽增加了無價的人文溫度，使之不僅成為一次知識的傳遞，更充分展示世代之間的理解與尊重。

受邀擔任決賽評審的衛生福利部社會及家庭署副署長周道君，十分肯定「富足盃」的舉辦。他表示，因應高齡人口持續增長，公私部門積極合作推動「高齡社會白皮書」及「因應超高齡社會對策方案」，感謝北富銀和弘道基金會以各項關懷行動，喚醒民眾對高齡健康和經濟安全的重視，未來社家署也將持續投入高齡者社會參與，積極打造健康台灣，支持老人在地安老。

北富銀行政長郭佳綾表示，金融教育是賦權予人的過程，也是促進社會公平與包容的關鍵。北富銀與弘道基金會自2023年起即攜手推廣「富足人生」桌遊，迄今已舉辦超過100場活動。本次舉辦「富足盃」，希望能透過競賽的形式吸引年輕世代參加，進而提高對高齡友善的認同及個人金融素養，同時也為長者開啟一扇通往金融知識的窗口，強化經濟安全意識和防詐能力。這不僅是一場比賽，更是「青銀共學」的良好示範，能拉近不同世代的距離，創造更多共享價值。

近年來詐騙案件屢見不鮮，許多投資詐欺更鎖定60歲以上的中高齡族群，弘道基金會執行長李若綺指出，為提升高齡者整體經濟安全，弘道致力從「預防經濟不安全」、「消弭經濟困窘」及「促進經濟安全」三方向出發，與北富銀等重視高齡保障的團體合作，透過多元化的活動型態及教育工具，協助年長者強化資產安全。

以「富足盃」為例，整個比賽從初賽到決賽，共有全台多個社區超過千位長者參與，長輩們不但玩得開心，紛紛許願能將桌遊帶回社區與鄰里共樂，更對學生的教案設計和桌遊內容給予高度認同，表示從中獲得許多防詐和金融知識，成功搭起金融教育推廣的橋樑。

身為金融友善領航者，北富銀長期關注高齡議題，推出樂齡專櫃、客服電話樂齡專線、官網樂齡專區「三專」服務，在全台分行提供金融服務易讀圖卡，幫助長者正確理解常用金融服務的性質與作業流程，舉辦多場員工教育訓練，讓行員面對失智及高齡客戶時，可以提供更專業友善的服務，並開發安養信託服務、保單活化、小額終老保險等多項樂齡專屬產品，優化高齡客戶銷售流程。

展望未來，北富銀將持續發揮金融業的核心職能，以負責任、有溫度的產品與服務，讓高齡客戶享有更便利、安全、貼心的金融體驗，攜手邁向包容友善的和諧社會。