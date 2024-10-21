群益金鼎證券挺「2024 TSL 台鋼集團 TSG 帆船賽」 實踐企業社會責任

亞果遊艇（7566）日前舉辦「2024 TSL 台鋼集團TSG 帆船賽」，重要贊助夥伴群益金鼎證券（6005）總經理李文柱、經紀部執行副總裁張學菏、財富管理部執行副總裁洪欣如等高階主管親臨頒獎典禮，為獲獎選手熱烈喝采，展現對體育賽事的高度重視與支持。

李文柱表示：「群益金鼎證券始終致力於推動社會公益，認為體育活動不僅能提升團隊精神，還能激勵更多人追求卓越，促進社會公益，培養健康的生活方式。支持這項賽事不僅是對體育發展的貢獻，更是企業社會責任的具體實踐」。

李文柱將投資市場比擬為航海，強調專業導航的重要性。群益金鼎證券與亞果遊艇攜手合作，長期舉辦VIP理財說明會，由理財專家為財管貴賓提供個人化的投資策略，協助他們在高波動市場中平衡風險與收益。

這場賽事總獎金達新台幣175萬元，吸引來自各地的帆船好手共襄盛舉，參賽隊伍在10日至13日間展開激烈競逐。面對強勁東北季風，選手們在超過30節的側風及3米高的浪潮中展現堅韌不拔的意志與精湛的技術，成功完成150海里的賽程，體現卓越的技術實力及團隊合作精神。

帆船運動富含綠色環保、海洋意識、品味格調與團隊合作內涵，亞果集團希望透過TSL長航賽向世界展示台灣的海洋魅力與技術實力，並同時朝SDG海洋環保永續發展目標邁進。

這與群益金鼎證券長期注重ESG企業永續政策不謀而合，李文柱指出，投資猶如大海航行，掌握市場趨勢就如同掌握風向，群益金鼎證券提供多元化的投資方案，透過專屬理財服務，量身制定資產布局與財務規劃，協助客戶在投資市場乘風破浪，平穩駛向獲利的彼岸。