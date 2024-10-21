董瑞斌掌銀行公會促加薪 盼不動產放款集中度回正軌

銀行公會新任理事長董瑞斌今天表示，未來除將聚焦防阻詐、加強普惠金融、推動加薪等議題，近年市場資金偏向流到不動產，使其他行業資金使用受限，希望能回到正軌。他並預期，不動產授信問題的關鍵，落在明年、後年交屋的高峰期，銀行須有所規劃，以平穩度過相關挑戰。

銀行公會今天舉行會員大會，進行理監事補選，兆豐銀行董事長董瑞斌等7人當選理事，董瑞斌並獲選為理事長。

董瑞斌會後受訪表示，銀行公會是一個平台，各銀行各有其突出業務與發展重點，希望彼此可以互相觀摩、學習，提高整體金融業水準。針對金管會提出亞洲資產管理中心政策，董瑞斌回應，將運用銀行公會平台，統合各方意見與業界力量。

談及未來公會聚焦議題，董瑞斌指出，首先是防詐、阻詐，「過去幾年來這一直都是我們很大的痛」，觀察各種詐騙方式，錢到最後都是從銀行端出去，如果銀行能想辦法阻攔，就是一大貢獻。由於詐騙集團往往是專業、高科技團隊，因此金融業需要以集體性的方式因應。

董瑞斌提到，有一些金融機構可能是在臨櫃關懷做得非常好，有些可能是在數位防詐或相關流程部分做得不錯，他剛剛也特別請各會員銀行幫忙、不要藏私，希望一起為客戶著想，減少詐騙數量。

第二則是不動產放款集中度議題，董瑞斌說明，這對部分銀行來說可能不是特別大的問題，但是對其他銀行而言，關鍵不是在今年，而是明年、後年交屋的高峰期，部分銀行依照「銀行法」第72條之2計算的比率已快要達到上限，就須著手吸收存款，或規劃發債、增資等，最主要就是希望平穩度過未來這2年有關不動產市場的挑戰。

董瑞斌強調，近年不動產上漲蠻多，且資金也較偏向流到不動產領域，使其他各行各業在資金使用上，會受到些許限制，「希望能回到比較正規的軌道上」。

第三，普惠金融、中小微企業金融、綠色金融，董瑞斌表示，這些本來就是金融業致力推動的業務，每家銀行都把ESG列為發展重點，這部分也將持續加強。

第四，董瑞斌指出，過去1、2年來金融機構營運表現相當不錯、盈餘創新高，台灣很難找到一個產業可以像銀行業一樣，最大廠商與最小廠商都賺錢，因此未來應規劃給員工明年加薪，尤其是照顧比較基層的員工，檢視能否至少比照公務員加薪幅度。

董瑞斌解釋，公股銀行基本上大概都會比照軍公教加薪幅度，目前行政院拍板調薪3%，但政府總預算仍卡在立法院，等公務員確定拍板加薪，公股銀應就會跟進，並回溯到明年1月1日開始。

董瑞斌提到，自家兆豐員工也很關心加薪議題，「我說不用擔心，反正我們明年是一定加，只是什麼時候加而已」，每一家銀行有不一樣做法，但兆豐銀明年將普遍、齊頭式加3%；金控中其他非銀行子公司方面，原則也是加3%，但仍需端視個體經營狀況，若營運上許可，就鼓勵加薪，如果比較艱困，就量力而為。