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行動支付有多熱？ 中信銀：信用卡每二筆交易就有一筆

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀SOGO聯名卡上市，今日召開記者會。記者朱漢崙／攝影
中信銀SOGO聯名卡上市，今日召開記者會。記者朱漢崙／攝影

台灣行動支付消費普及到什麼程度？居信用卡「三冠王」的中信銀今日指出，光是從消費筆數來看，信用卡消費每2筆就有1筆行動支付，中信銀支付金融事業處長、資深副總陳德風更指出，這是觀察客戶行為改變的最顯著變化。

另一個顯著改變是海外消費。陳德風表示，疫情結束之後海外的交易金額成長速度大增，占比更從以前不到10%，現在已到14%、15%；以前一年頂多去日本1、2次的國人，現在去日本4、5次稀鬆平常，7、8次不足為奇，此外電商的消費量也愈來愈大，都是明顯的變化。

對於中信銀未來的發卡策略，陳德風表示，提供多元化的產品，希望客戶主要的重要生活場景都能被滿足，是中信銀發卡目標，用銀行卡或聯名卡發行，都只是其中的方式。對於近來銀行業在信用卡業務上所流行的「點數經濟學」，陳德風分析，其實中信銀旗下點數類型眾多，例如中信各類的聯名卡就包括銀行紅利點數，另外有哩程、有line point、SOGO點數、中油、和泰的點數，中信銀連點數都是多面向，來滿足客戶不同的需求。

陳德風表示，其實中信銀很早之前就投入「點數經濟」，像是10幾年前就推出所謂「自選」在某些產業點數加倍，未來如何讓客戶滿足其多樣化需求，並在成本收入平衡下做到永續經營、提供各種優惠，是中信銀的主要策略。

中信銀 消費 行動支付 電商

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