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中信銀SOGO聯名卡上市 將以破百萬卡為目標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀SOGO聯名卡上市，將以破百萬卡為目標。記者朱漢崙／攝影
中信銀SOGO聯名卡上市，將以破百萬卡為目標。記者朱漢崙／攝影

中信與遠東集團合發新版的SOGO聯名卡中信銀董事長陳佳文今日指出，該卡的第一年發行目標將為50萬張，並表示這張信用卡的發行將助益中信銀的業務版塊再向外擴大；根據中信銀內部目標，將以未來發行量在百萬以上為目標，將為中信銀旗下再一張「百萬級」信用卡。

對於陳佳文提出的目標，中信銀支付金融事業處長、資深副總陳德風估算，合計SOGO百貨現有的全省七館，再加上未來將開張的大巨蛋館，卡量在首年50萬張之後，將會突破100萬張；此外，中信銀目前所發的各家百貨聯名卡別，合計已快要到150萬張，也就是加入SOGO聯名卡之後，未來百貨聯名卡將擴增至250萬張。

中信銀這張新聯名卡也將推出「鼎尊無限卡」的頂級卡別，並且採取邀請制，取得該卡別的等於是VVIP等級，有別於該聯名卡一般的卡別停車時數最高2小時，頂級卡的最高停車時數4小時，且有日韓指定區域的行李拖運、每年2次平均四小時的免費居家清潔服務、以及VIP LOUNGE的每年6次服務。

陳佳文指出，中信銀以信用卡業務打響名號，很多客戶和中信銀的往來由此開始，因此中信銀對信用卡業務充滿情感和使命感，他也對和遠東集團合作SOGO聯名卡指出，在財富最高的大安區，SOGO百貨是不可取代的，也有很多人的感情和記憶。

而對於「鼎尊無限卡」的頂級卡採取邀請制的名單，陳德風表示，除了遠東SOGO的會員名單，中信銀也會在旗下的頂級財管戶來選出邀請辦卡的貴賓。

SOGO 中信銀 聯名卡

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