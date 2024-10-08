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臺企銀微企享e貸改版升級 線上申貸額度最高為舊版3倍

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
臺企銀「微企享e貸」改版升級，線上申貸限期費用優惠，最高額度為舊版3倍。圖／臺企銀提供
臺企銀「微企享e貸」改版升級，線上申貸限期費用優惠，最高額度為舊版3倍。圖／臺企銀提供

臺企銀（2834）8日宣布企業線上申貸平台《微企享e貸》全新改版升級上線，業界首創企業申請至對保線上一站完成，提供企業主24小時線上申貸，並調高最高可貸額度至300萬元，達原來3倍。為歡慶改版，8日起至今年底前，線上申貸案件免收系統作業費及額度管理費。

臺企銀全新微企享e貸，提供中小企業友善且便捷的線上申貸，貸款額度從原本100萬元調高至300萬元，貸款年限5年。臺企銀表示，申請人完成線上申請後，銀行端結合線下服務，由專員主動拜訪客戶，協助解決申貸問題，也能提供企業發展建議，企業主不用自己親臨分行，就能完成各項申請步驟。

臺企銀表示，微企享e貸操作簡單安全，透過OTP核驗企業主身分，加上實體工商憑證或網路銀行iKey進行雙重核驗，線上填寫申貸資料及上傳文件，系統串連MyData技術，簡化企業主申貸文件繁瑣的準備程序，大幅縮短申貸所需時間。倘客戶中途離開申請頁面，3天內透過專屬連結進入可繼續完成填寫，省下重新填寫的時間成本，提供便利的操作環境，一鍵即可透過平台查詢案件進度 。

臺企銀審核完畢確認核貸後，企業主可自選撥款日，於線上進行簽約對保，為客戶提供全流程免親臨銀行的申貸服務，免除舟車往返，翻轉傳統進件及人工對保模式，大幅縮減申貸程序與客戶等待時間，充分展現線上申貸解決時間地點限制的優勢，創造最便利的綠色金融服務平台。

臺企銀積極扶植中小企業發展，辦理各項振興紓困措施，協助中小企業在景氣復甦時減輕壓力，同時展現普惠金融精神，持續優化線上申貸流程，打造完善的「微企享e貸申貸平台」，以便捷的融資服務，加速服務中小企業，滿足更多中小型企業營運資金需求，臺企銀未來也將持續朝提供智能融資服務邁進，成為客戶首選的數位金融服務銀行。

臺企銀

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