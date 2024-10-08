快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

新新併電子投票結果曝！新光逾7成贊成、台新獲8成支持

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

「新新併」重頭戲股東臨時會將於10月9日登場，而集保公司對兩家公司股東會的電子投票結果已於8日出爐，根據集保統計，新光金（2888）贊成合併案者占總表決權數比重約七成，台新金（2887）贊成合併案者占總表決權數比重則超過八成。

在新光金方面，據集保統計，此次總表決權數為38億7,874萬股，其中，贊成合併案股數為27億6,448萬股，約占70.6%，反對票為3億1,784萬股，約占8.19％，另外，棄權8億2,241萬股，約占21.2％。此次電子投票總人數30,439人，與委託書重複的有3,690人，因此集保公司在扣除重複之後的投票人數為26,749人。

在台新金方面，據集保統計，此次總表決權數為36億997萬股，其中，贊成新新併股數為29億9,450萬股，占總表決權數比重大約83%，反對股數為5,229萬股，占比約1.4%，另外，棄權股數為5億6,318萬股。此次電子投票總人數35,151人，與委託書重複的有3,147人，因此集保公司在扣除重複之後的投票人數為32,004人。

儘管市場研判雙方股臨會通過合併案機率大，但10月9日當天，不少法人、大戶都將親自出席股東臨時會投下關鍵一票，且新光金股東會紀念品為「便利商店商品卡200元」，台新金股東會紀念品為「時尚保溫提袋」，預計也將吸引不少小股民前往現場領取並投票，「贊成派」能否維持七至八成的「高支持度」還有待結果出爐。

台新金 投票 新光金 股東會紀念品 股東臨時會

延伸閱讀

台新金總座林維俊透露 新新併最快11日送件申請

新新併攜手，邁向更高效金融布局

獨／委託書戰情明朗 新光金公司派已拿下3成委託書

大股東林伯翰質疑外資分析有誤 新勝、台灣新光實業3聲明反擊

相關新聞

看AI趨勢 國泰投信董座張錫直言：沒有 AI 就會 BI、不要小看台灣

國泰投信董事長張錫7日以「AI浪潮 翻轉財管趨勢」為題，整體上看好AI趨勢前景亮眼，其中半導體及台灣供應鏈也成AI趨勢中...

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

新光金控對「新新併」（新光金與台新金合併）的電子投票結果曝光。集保公司對股東會的電子投票結果已出爐，根據集保統計，此次總...

行動支付有多熱？ 中信銀：信用卡每二筆交易就有一筆

台灣行動支付消費普及到什麼程度？居信用卡「三冠王」的中信銀今日指出，光是從消費筆數來看，信用卡消費每2筆就有1筆行動支付...

中信銀SOGO聯名卡上市 將以破百萬卡為目標

中信與遠東集團合發新版的SOGO聯名卡，中信銀董事長陳佳文今日指出，該卡的第一年發行目標將為50萬張，並表示這張信用卡的...

房市會崩？最新數據曝「軟著陸」 這群人將是大贏家

台灣房屋發布最新市場景氣燈號及景氣預測，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，央行第七波信用管制效應將在第4季陸續浮現，預料...

群益投信第4季投資展望 旺季來臨 HOLD配置策略抱緊股債行情

2024年來到最後一個季度，近期最受市場矚目的事件莫過於聯準會睽違四年再次開啟降息循環，不僅意味著通膨控制的情況趨於樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。