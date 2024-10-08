新新併電子投票結果曝！新光逾7成贊成、台新獲8成支持

「新新併」重頭戲股東臨時會將於10月9日登場，而集保公司對兩家公司股東會的電子投票結果已於8日出爐，根據集保統計，新光金（2888）贊成合併案者占總表決權數比重約七成，台新金（2887）贊成合併案者占總表決權數比重則超過八成。

在新光金方面，據集保統計，此次總表決權數為38億7,874萬股，其中，贊成合併案股數為27億6,448萬股，約占70.6%，反對票為3億1,784萬股，約占8.19％，另外，棄權8億2,241萬股，約占21.2％。此次電子投票總人數30,439人，與委託書重複的有3,690人，因此集保公司在扣除重複之後的投票人數為26,749人。

在台新金方面，據集保統計，此次總表決權數為36億997萬股，其中，贊成新新併股數為29億9,450萬股，占總表決權數比重大約83%，反對股數為5,229萬股，占比約1.4%，另外，棄權股數為5億6,318萬股。此次電子投票總人數35,151人，與委託書重複的有3,147人，因此集保公司在扣除重複之後的投票人數為32,004人。

儘管市場研判雙方股臨會通過合併案機率大，但10月9日當天，不少法人、大戶都將親自出席股東臨時會投下關鍵一票，且新光金股東會紀念品為「便利商店商品卡200元」，台新金股東會紀念品為「時尚保溫提袋」，預計也將吸引不少小股民前往現場領取並投票，「贊成派」能否維持七至八成的「高支持度」還有待結果出爐。