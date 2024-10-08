快訊

逢甲商圈刺青店起火！濃煙竄天飄到中市府 42消防員緊急滅火

遭駭客攻擊？證交所官網8日下午再度當機

清泉崗士兵打靶出意外身亡 軍方證實：槍托撞擊地面「下顎中彈」

慶凱基金控更名 凱基銀推美元定存高利專案任選10%或6%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
歡慶凱基金控更名，凱基銀行推出美元定存最高6%，致力客戶的富足人生。圖／凱基銀行提供
歡慶凱基金控更名，凱基銀行推出美元定存最高6%，致力客戶的富足人生。圖／凱基銀行提供

凱基銀行歡慶母公司凱基金控（2883，原「中華開發金控」）更名，並感謝客戶長期的支持，推出重磅理財加碼優惠方案，即日起至2024年10月31日止，透過行動銀行APP、電話客服、分行臨櫃等通路申辦美元高利定存，1萬美元起存最高可享3個月期年利率6%；1,000美元換匯辦理定存即可享7天10%的超優惠利率。

凱基銀行滿足客戶多元理財配置的需求，推出優於市場平均的美元高利定存專案，即日起至10月31日止，透過行動銀行APP、客服、分行申辦，提供3個月、6個月的定存方案。單筆最低起存1萬美元，最高可享3個月期6%、6個月期5.1%的優惠利率。

因應年底出遊熱潮，凱基銀行也同步推出換匯優存專案，涵蓋美元、日圓、歐元三種幣別，不論是要到日本賞楓葉、去歐洲度過浪漫聖誕節，都可以提前換匯。即日起至12月31日止，以任一幣別，轉換至美元、日圓或歐元，並同時辦理定存，即可享7天10%的優惠利率。此外，美元、歐元起存額分別只要1,000美元或歐元，日圓則是10萬日圓，小額換匯輕鬆無負擔，在享受高利率收益的同時，可以降低換匯成本，實現雙重收益。

除了外幣的配置外，針對習慣持有臺幣資金的客戶，凱基銀行特別推出深受客戶喜愛的臺幣高利活存專案，讓客戶同時享受活存的彈性、超越定存的高利。只要存入活存新資金達100萬元以上，可享最高年利率2%，直接超越一年期定儲的利率，且不用綁約，隨時想提領都可以，符合客戶的各項理財需求。

凱基銀行協助客戶在人生不同階段，提供穩健資產配置方案，並以客戶的需求為中心，呼應母公司凱基金控「在乎你的在乎」企業品牌承諾，共同為客戶打造富足人生。

凱基銀行 定存 日圓 美元

延伸閱讀

凱基人壽加入Whoscall認證企業 幫保戶防範電話詐騙

中華開發國際學生地方創生志工團 開啟國際留學生認識台灣的新視野

大陸零食「蠟瓶糖」有健康疑慮 高市專案查獲不法販售4家

自願減量、抵換專案等碳權 將可用於碳交易

相關新聞

看AI趨勢 國泰投信董座張錫直言：沒有 AI 就會 BI、不要小看台灣

國泰投信董事長張錫7日以「AI浪潮 翻轉財管趨勢」為題，整體上看好AI趨勢前景亮眼，其中半導體及台灣供應鏈也成AI趨勢中...

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

新光金控對「新新併」（新光金與台新金合併）的電子投票結果曝光。集保公司對股東會的電子投票結果已出爐，根據集保統計，此次總...

行動支付有多熱？ 中信銀：信用卡每二筆交易就有一筆

台灣行動支付消費普及到什麼程度？居信用卡「三冠王」的中信銀今日指出，光是從消費筆數來看，信用卡消費每2筆就有1筆行動支付...

中信銀SOGO聯名卡上市 將以破百萬卡為目標

中信與遠東集團合發新版的SOGO聯名卡，中信銀董事長陳佳文今日指出，該卡的第一年發行目標將為50萬張，並表示這張信用卡的...

房市會崩？最新數據曝「軟著陸」 這群人將是大贏家

台灣房屋發布最新市場景氣燈號及景氣預測，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，央行第七波信用管制效應將在第4季陸續浮現，預料...

群益投信第4季投資展望 旺季來臨 HOLD配置策略抱緊股債行情

2024年來到最後一個季度，近期最受市場矚目的事件莫過於聯準會睽違四年再次開啟降息循環，不僅意味著通膨控制的情況趨於樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。