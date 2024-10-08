慶凱基金控更名 凱基銀推美元定存高利專案任選10%或6%

凱基銀行歡慶母公司凱基金控（2883，原「中華開發金控」）更名，並感謝客戶長期的支持，推出重磅理財加碼優惠方案，即日起至2024年10月31日止，透過行動銀行APP、電話客服、分行臨櫃等通路申辦美元高利定存，1萬美元起存最高可享3個月期年利率6%；1,000美元換匯辦理定存即可享7天10%的超優惠利率。

凱基銀行滿足客戶多元理財配置的需求，推出優於市場平均的美元高利定存專案，即日起至10月31日止，透過行動銀行APP、客服、分行申辦，提供3個月、6個月的定存方案。單筆最低起存1萬美元，最高可享3個月期6%、6個月期5.1%的優惠利率。

因應年底出遊熱潮，凱基銀行也同步推出換匯優存專案，涵蓋美元、日圓、歐元三種幣別，不論是要到日本賞楓葉、去歐洲度過浪漫聖誕節，都可以提前換匯。即日起至12月31日止，以任一幣別，轉換至美元、日圓或歐元，並同時辦理定存，即可享7天10%的優惠利率。此外，美元、歐元起存額分別只要1,000美元或歐元，日圓則是10萬日圓，小額換匯輕鬆無負擔，在享受高利率收益的同時，可以降低換匯成本，實現雙重收益。

除了外幣的配置外，針對習慣持有臺幣資金的客戶，凱基銀行特別推出深受客戶喜愛的臺幣高利活存專案，讓客戶同時享受活存的彈性、超越定存的高利。只要存入活存新資金達100萬元以上，可享最高年利率2%，直接超越一年期定儲的利率，且不用綁約，隨時想提領都可以，符合客戶的各項理財需求。

凱基銀行協助客戶在人生不同階段，提供穩健資產配置方案，並以客戶的需求為中心，呼應母公司凱基金控「在乎你的在乎」企業品牌承諾，共同為客戶打造富足人生。